Nitriansky kraj hľadá spôsoby, ako dostať do regiónov viac lekárov

Nitra 17. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hľadá spôsoby, ako dostať ambulantných lekárov na vidiek. Kraj s nedostatkom zdravotníkov zápasí dlhodobo, situáciu sa snaží riešiť aj poskytovaním dotácií na zriadenie ambulancií v regióne.



Podľa predsedu NSK Branislava Becíka by mohlo pomôcť aj vytváranie stredísk, v ktorých by lekári ordinovali. "Dnes si na mapu 'kreslíme' spádové obce, kde by sme do akýchsi polikliník sústredili viac lekárov. Dialo by sa to možno v rámci spolupráce NSK s obcami. Musím povedať, že starostovia to veľmi uvítali," vysvetlil Becík.



Ako pripomenul, dôležité bude nájsť vhodné priestory. "V niektorých obciach už takéto strediská sú, ale nie sú využívané, inde zasa vidíme, že by to bolo neekonomické. Takže hľadáme možnosti, kde takéto zdravotné strediská umiestniť, kde na to sú vhodné podmienky a ísť potom s obcami do spoločného projektu," povedal Becík.



Na problém s nedostatkom zdravotníkov v NSK dlhodobo upozorňuje aj krajská poslankyňa a lekárka Monika Kolejáková. Podľa jej slov sú v regióne prázdne ambulancie lekárov pre dospelých i pediatrov a už čoskoro budú chýbať aj viaceré ambulancie odborných lekárov. "V roku 2021 bolo v NSK zatvorených 69 ambulancií z celkového potrebného počtu 319. Žiaľ, v roku 2022 zaniklo ďalších osem, takže máme 23,5 percenta zatvorených ambulancií pre dospelých. Našťastie, máme na tieto uvoľnené miesta v príprave 26 lekárov," uviedla pred časom Kolejáková.