O očkovanie má v Humenom záujem polovica učiteľov

Humenné 19. februára (TASR) – O očkovanie proti ochoreniu COVID-19 má v Humennom záujem 50 až 60 percent pedagogických zamestnancov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vyplýva to z predbežných zistení samosprávy, uviedol to pre TASR Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Od pondelka (22. 2.) sa môžu pedagogickí zamestnanci materských škôl, prvého stupňa a školského klubu detí základných škôl do 55 rokov zaočkovať vo vakcinačnom centre v areáli humenskej nemocnice," priblížil tiež s tým, že údajom o počte už zaočkovaných učiteľov mesto nedisponuje.



Škuba sa nevedel vyjadriť ani k otázke, či medzi pedagogickými zamestnancami prevládajú preferencie, čo sa výrobcu vakcín týka. "Zaočkovať sa je na vlastnom rozhodnutí každého. Žiadne informácie na margo vakcín neevidujeme," uviedol.



Podľa informácie Jany Fedákovej, komunikačnej špecialistky siete nemocníc Svet zdravia, budú učitelia do 55 rokov na Zemplíne očkovaní vakcínou AstraZeneca.