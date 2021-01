Obyvateľov rómskej osady v Zbudskom Dlhom pretestujú

Zbudské Dlhé 15. januára (TASR) – Výskyt ochorenia COVID-19 v rómskej osade v obci Zbudské Dlhé v okrese Humenné, ktorej obyvatelia žijú v úzkom súžití, priviedol regionálnych hygienikov k rozhodnutiu pretestovať tamojšiu populáciu. Ako pre TASR uviedol starosta obce František Kopej, špecializovaný tím ministerstva zdravotníctva na testovanie obyvateľov marginalizovaných komunít by tak mal urobiť v sobotu 16. januára.



„Bude sa testovať nie antigénovými, ale PCR testami. Potom už budeme vedieť presne, ktorí obyvatelia sú pozitívni," povedal Kopej s tým, že podľa jeho informácií je v osade aktuálne pozitívnych len do desať spomedzi jej 540 obyvateľov, príznaky ochorenia však majú aj ľudia, ktorým vyšli antigénové testy negatívne.



Situáciu v osade však nevidí "drasticky" aj napriek tomu, že tam už v súvislosti s ochorením COVID-19 zomreli traja jej obyvatelia. „Boli to všetko ľudia, ktorí mali sprievodné ochorenia ako cukrovka, vysoký tlak a veľká nadváha," ozrejmil.



Aby sa zamedzilo šíreniu nákazy medzi širšiu populáciu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom vydal v pondelok vyhlášku, ktorou obci nariadil zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osobám pozitívnym na ochorenie COVID-19, ako aj všetkým osobám, ktoré s nimi boli v úzkom kontakte. Aj keď tak obec v súčinnosti s Policajným zborom robila, hygienici sa vzhľadom na život v úzkom súžití spojený s trávením času v spoločných priestoroch, a tiež pre sťaženie procesu určovania úzkych kontaktov rozhodli obyvateľov osady pretestovať.



„Prijatými opatreniami sa môže zamedziť nekontrolovateľnému šíreniu nákazy a prispieť k ochrane zdravia obyvateľov v lokalite i nad rámec nej," ozrejmila rozhodnutie hygienikov pretestovať obyvateľov osady hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.



Miestni Rómovia sa podľa Kopeja testovať chcú. „Žiadajú, aby sa testovali. Chcú sa slobodne pohybovať, tiež potrebujú ísť k lekárovi, na nákupy a podobne," uzavrel.