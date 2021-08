Odborná komisia má určiť ďalší rozvoj nitrianskej fakultnej nemocnice

Nitra 2. augusta (TASR) – V nitrianskej fakultnej nemocnici začala od začiatku augusta pracovať špeciálna odborná pracovná skupina. Nové vedenie FN od nej očakáva, že určí rozvoj nemocnice na roky 2022 až 2023.



„Jej úlohou bude vo štvrtom kvartáli predniesť návrh, ktorý určí riešenie stavu na všetkých klinikách a oddeleniach,“ uviedla hovorkyňa FN Nitra Tatiana Kubinec.



Nitrianska nemocnica má nového riaditeľa od 2. júla, keď minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) odvolal Milana Dubaja a na jeho miesto menoval Mariana Korytiaka. Podľa Kubinec teraz vedenie FN rieši okrem rozvoja nemocnice aj personálne problémy, ktoré napríklad na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) takmer vyústili do hromadnej výpovede zdravotných sestier.



„Pri personálnych postupoch, ktoré nerešpektovali právny stav, no i tak boli predošlým vedením prijaté, chceme prijať riešenia, ktoré budú viesť v prvom rade k zabezpečeniu plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti,“ skonštatovala hovorkyňa.



Podľa jej slov nemocnica momentálne so sestrami z oddelenia JIS na klinike detí a dorastu aktívne komunikuje a o všetkých prijatých rozhodnutiach bude verejnosť informovať. Ako pripomenula, vedenie FN už pristúpilo aj k mzdovej kompenzácii zdravotníkov za sťažený výkon práce na jednotlivých COVID oddeleniach. „A to spätne od 12. mája do 31. júla,“ uviedla Kubinec.



Nové vedenie FN Nitra okrem toho zriadilo aj funkciu vedúceho krízového štábu COVID-19 pre tretiu vlnu pandémie.



„V prípade zhoršujúcej epidemiologickej situácie sme pripravení okamžite reprofilizovať lôžka, kyslíkové aj pripojené na umelú pľúcnu ventiláciu. Disponujeme dostatočným počtom lieku bamlanivimab, ktorý je určený pre pacientov s ľahkým a stredne ťažkým priebehom ochorenia, ako aj lieku remdezivir a baricitinib,“ povedala Kubinec.