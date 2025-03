Otvorili nové lôžkové oddelenie Kliniky ORL a ChHK v UNB

Bratislava 5. marca (TASR) - Lôžkové oddelenie Kliniky otorinolaryngológie (ORL) a chirurgie hlavy a krku (ChHK) Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) prešlo komplexnou rekonštrukciou. Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo UNB na modernizáciu 400.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.



"Vynovené boli všetky pacientske izby, sociálne zariadenia, ošetrovacie jednotky a zrekonštruované bolo aj zázemie pre personál," objasnila Kliská. Dodala, že rekonštrukcia lôžkovej časti bola realizovaná spolu s ambulantným sektorom.



Slávnostného otvorenia nových priestorov sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Podotkol, že pacienti aj zdravotnícky personál budú mať k dispozícii moderné vybavenie a priestory. "Najmodernejšie technológie umožnia efektívnejšiu diagnostiku a liečbu pacientov. Zároveň to prinesie lepší komfort pre pacienta a personál," dodal.



Riaditeľ UNB Alexander Mayer vyzdvihol kvalitu pracoviska ORL a ChKH a ozrejmil, že ročne sa na ambulanciách kliniky vyšetrí približne 20.000 pacientov a vykoná viac ako 2600 výkonov. "Vynovené priestory spolu s novým prístrojovým vybavením a vysokošpecializovanými odborníkmi robia z tohto pracoviska miesto, ktoré prináša pacientom kvalitu, komfort a pokrokovú medicínu," priblížil Mayer.



Kliská dodala, že na pracovisku ORL a ChHK sa vzdelávajú aj mladí lekári, je jedným zo štyroch akreditovaných školiacich pracovísk na Slovensku umožňujúcich absolvovať povinný dvojročný predatestačný pobyt rezidentov a vykonať špecializačnú skúšku v odbore ORL. "Všetky takéto pozitívne zmeny komfortu pacientov sa logicky odrážajú aj v zlepšení pedagogického procesu," poznamenal dekan LF UK Juraj Payer.



Podľa slov prednostu kliniky Miroslava Tedlu je cieľom pracoviska zlepšovanie pracovných podmienok pre personál, rozvoj vedecko-výskumných kapacít, no najmä dosiahnutie medzinárodných diagnostických a liečebných štandardov pre pacientov. "Modernizácia časti technického vybavenia kliniky spolu so zásadnou rekonštrukciou priestorov ambulancií a jedného z oddelení je v doterajšej histórii ORL kliniky jedinečným míľnikom, ktorý nám tieto ciele pomôže napĺňať," konštatoval.