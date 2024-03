Solovič: Pandémia COVID-19 zvrátila roky pokroku v boji s tuberkulózou

Vyšné Hágy 21. marca (TASR) - Pandémia COVID-19 zvrátila roky pokroku dosiahnutého v boji s tuberkulózou (TBC). Pri príležitosti Svetového dňa boja proti tuberkulóze to vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol námestník Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič. V rokoch 2021 a 2022 sa zvýšil počet úmrtí i chorobnosť, čím sa zvrátili roky poklesu výskytu ochorenia z rokov 2005 až 2019.



Solovič tiež upozornil, že bolo diagnostikovaných a liečených menej ľudí a menej zdrojov šlo na diagnostiku a liečbu. "TBC je infekčné ochorenie, máme na to lieky a liečba je relatívne lacná. Aj napriek tomu to nevieme celosvetovo zvládnuť," skonštatoval Solovič s tým že každoročne na svete zaznamenajú približne 10,6 milióna prípadov, čo je porovnateľné so situáciou pred 30 rokmi. Znížil sa však počet úmrtí, z troch miliónov ročne na 1,6 milióna.



Z predbežných údajov za minulý rok vyplýva, že na Slovensku zaevidovali 221 prípadov s notifikáciou 4,1 na 100.000 obyvateľov, pričom prevažnú väčšinu tvorila pľúcna forma TBC. "Ide o nárast v porovnaní s rokom 2022, keď bolo na Slovensku 155 nakazených s notifikáciou 2,9 na 100.000 obyvateľov," konkretizoval Solovič. Medzi chorými bolo vlani aj deväť cudzincov, šiesti boli pôvodom z Ukrajiny.



Najrizikovejšou skupinou v západnej časti krajiny sú ľudia bez domova a na východe je to rómske etnikum, ktoré tvorí viac ako 59 percent prípadov. Viac ich zachytili napríklad v obciach Ostrovany, Bystrany, Veľká Lomnica či Slovenská Ves a najvypuklejší problém bol minulý rok v Hranovnici neďaleko Popradu. Tam zaznamenali celkovo 31 ľudí s TBC, podľa Soloviča sa však problém podarilo zvládnuť vďaka spolupráci s miestnou samosprávou i všetkých zainteresovanými. Koncom augusta priamo v obci hromadne vyšetrili takmer 550 obyvateľov a podarilo sa zachytiť päť prípadov TBC u dospelých a 21 pozitívnych vzoriek u detí. Hoci sa mobilné vyšetrenie vtedy nestretlo z pochopením u všetkých obyvateľov, čiastočne sa tam verejná mienka podľa starostky Angeliky Farkašovej zmenila. "Celkovo to hodnotím veľmi pozitívne, sú aj takí ľudia, ktorí sú nám vďační, že sa to zorganizovalo. U nás bolo naozaj nevyhnutné sa tým začať zaoberať, roky to nikto neriešil. Ani teraz sa nemôžeme tváriť, že je to za nami a musíme naďalej šíriť osvetu, vzdelávať a motivovať ľudí," zhodnotila.



Aktuálne je vo Vyšných Hágoch 16 pacientov s aktívnou formou TBC. "Chceme pri tejto príležitosti upozorniť na to, že TBC môže postihnúť naozaj kohokoľvek z nás, často sa naši pacienti za toto ochorenia hanbia, čo nie je správne," uzavrel Solovič.