Cez víkend ošetrili v Národnom ústave detských chorôb 250 detí

Bratislava 7. júla (TASR) – Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) zaznamenali počas prvého prázdninového víkendu vyšší počet pacientov v úrazovej ambulancii oddelenia urgentného príjmu. Celkovo ošetrili 250 detí s úrazom, z nich desať malo prasknutú lebku v dôsledku pádov na hlavu alebo pre náraz. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



Priblížila, že desať malých pacientov museli lekári hospitalizovať. „Úrazy sprevádzané prasknutím alebo zlomeninou lebečnej kosti považujú lekári za nebezpečné vzhľadom na to, že môžu byť sprevádzané vnútrolebkovým krvácaním, čo je závažná komplikácia a niekedy môže mať aj trvalé následky," povedala s tým, že časté sú tiež pády z bicykla, koňa, preliezačky a úrazy na trampolíne.



V NÚDCH za posledné dva týždne riešili 12 detí s akútnou intoxikáciou alkoholom a niekoľko detí, ktoré zneužili lieky alebo iné návykové látky. „Často sa stáva, že tieto deti na oddelenie urgentného príjmu privezie záchranná zdravotná služba po tom, ako ich náhodný oznamovateľ nájde v bezvedomí s pridruženými úrazmi na osamelom mieste," doplnila Kamenická.



Lekári NÚDCH preto odporúčajú zvýšiť dohľad, predovšetkým nad najmenšími deťmi. „Počas prázdnin a dovoleniek trávia deti voľný čas mimo obvyklého miesta. V novom prostredí majú viac atrakcií a viac lákavých športových aktivít. Rovnako aj pozornosť rodičov môže byť rozptýlená novým prostredím," zdôraznila hovorkyňa ústavu.



V prípade, že rodičia zveria počas prázdnin dieťa inej osobe, mali by ju mať preverenú. Takáto osoba by mala predvídať možné riziká, dbať na používanie ochranných pomôcok odporúčaných prevádzkovateľmi a výrobcami. Rovnako by mala vedieť podať správnu pravú pomoc.