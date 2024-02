Respiračné ochorenia v Trnavskom kraji klesli len mierne

Trnava 13. februára (TASR) - Spolu 9407 pacientov na akútne respiračné ochorenia (ARO) vrátane COVID-19 bolo v evidencii zdravotníkov počas uplynulého týždňa od 5. februára v Trnavskom kraji. Z nich 2504 ochorelo na chrípku, v oboch prípadoch ide v porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami iba o mierny pokles o 0,9 a 3,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Hlohovec, informoval Tomáš Hauko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave.



Chorobnosť na ARO bola na úrovni 3106 prípadov na 100.000 obyvateľov, na chrípku 827 na 100.000 obyvateľov. Najviac chorých bolo vo vekovej skupine detí do piatich rokov. U 3,2 percenta ochorení bol hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápalom stredného ucha.



Z dôvodu vyššieho výskytu chorých bolo uzavretých na území kraja 37 materských škôl (MŠ) a 24 základných škôl (ZŠ). Najviac v okresoch Galanta (10 MŠ a šesť ZŠ), Trnava (štyri MŠ a šesť ZŠ) a Dunajská Streda (šesť MŠ a tri ZŠ). Nasledujú okresy Piešťany a Senica so siedmimi uzatvorenými kolektívmi a Hlohovec so štyrmi.