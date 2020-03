Počet chorých na ARO klesol v Košickom kraji o 27 percent

Košice 30. marca (TASR) - Uplynulý týždeň v porovnaní s predchádzajúcim klesla chorobnosť týkajúca sa všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji o 27,1 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.



Lekári hlásili v 13. kalendárnom týždni celkovo 3082 chorých na ARO, z toho bolo 43 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh zaznamenali u 46 ľudí, čo predstavuje 1,5 percenta zo všetkých ARO. Prevažne išlo o zápaly prínosových dutín (19), zápal pľúc (16) či zápal stredného ucha (11). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na ARO vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení.