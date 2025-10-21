< sekcia Regióny
Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji opäť stúpol
Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku od nula do päť rokov.
Autor TASR
Nitra 21. októbra (TASR) - Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji už niekoľko týždňov stúpa. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre bol však nárast ochorení v uplynulých dňoch iba mierny.
Celkovo bolo v 42. kalendárnom týždni hlásených 4186 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 930 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o šesť percent. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku od nula do päť rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 82 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 53,7 percenta zápalov prínosových dutín, 13,4 percenta zápalov pľúc a 32,9 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 37 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 27 percent lekárov pre dospelých. Pre zvýšený výskyt respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v nemocniciach v Zlatých Moravciach a v Nitre.
