V Trnavskom kraji klesol počet prípadov COVID-19 o štvrtinu

Trnava 22. decembra (TASR) – V 50. kalendárnom týždni v Trnavskom kraji zaevidovali 5004 prípadov COVID-19. Predstavuje to pokles chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami o 27 percent, keď evidovali 6864 prípadov. TASR o tom informoval riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáš Hauko. Najväčší pokles zaznamenali v okrese Hlohovec.



Najvyšší výskyt, 821 chorých na 100.000 obyvateľov, bol v okrese Skalica a potom Piešťany, kde to bolo 794 chorých na 100.000 obyvateľov. „Vo vekovej skupine nad 65 rokov bolo zaevidovaných za posledných sedem dní 396 ochorení, čo predstavuje pokles o 24,7 percenta v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 79 pacientov, ide o pokles o 9,2 percenta,“ uviedol Hauko. V súvislosti s COVID-19 zomrelo deväť pacientov.



Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je v skupinách 10 až 14 a 5 až 9-ročných osôb. Dochádza k nárastu vo vekovej skupine 35 až 54-ročných.



V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec zaevidovali 1944 prípadov ochorenia COVID-19, čo je pokles o 30,9 percenta oproti predchádzajúcemu týždňu. Najčastejším miestom nákazy boli domácnosti. Importované boli tri prípady z Česka, Dánska a Nemecka. Z celkového počtu bolo 21 percent detí a adolescentov do 19 rokov. „V rámci týždňového monitoringu odpadových vôd na COVID-19 z čističky odpadových vôd Zeleneč pri Trnave zaznamenávame pokles koncentrácie vírusu SARS-CoV-2,“ konštatoval hlavný hygienik RÚVZ.