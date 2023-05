Podpísali zmluvu na projekt novej Fakultnej nemocnice Trnava

Trnava 11. mája (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava podpísala zmluvu o dielo na projektovú dokumentáciu výstavby nového objektu nemocnice. Vo verejnej súťaži najlepšiu ponuku z celkových troch predložila pražská spoločnosť CASUA. Informoval o tom hovorca nemocnice Matej Martovič.



Nová nemocnica v podobe monobloku má vyrásť v areáli terajšej FN. Jej súčasťou budú všetky kliniky a oddelenia, ambulantná a lôžková časť s 558 lôžkami, urgentný príjem s heliportom na streche, časť pre vzdelávanie a administratívu nemocnice. Vedenie FN vníma výstavbu ako nevyhnutnosť, keďže súčasné budovy už nespĺňajú potreby 21. storočia, najmä v oblasti komfortu pacientov. Celková suma výstavby je odhadovaná na 382 miliónov s DPH, pričom konečná suma bude závisieť od predložených cenových ponúk i vývoja situácie na trhu. Týmto projektom je trnavská FN podľa hovorcu pripravená stať sa rozumnou a realizovateľnou alternatívou projektu Rázsochy.



"Bude významným prínosom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pre celý Trnavský kraj. Dostali sme sa do fázy podpisu zmluvy o dielo na projektovú dokumentáciu stavby a môžem povedať, že od tohto momentu sa zrýchli dynamika ďalších krokov. Veríme, že k začiatku obstarávania zhotoviteľa samotnej nemocnice by mohlo dôjsť ešte na jeseň tohto roka," uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.



Súčasťou novej nemocnice je aj parkovací dom so 480 miestami. Útvar hodnoty za peniaze vydal pre výstavbu novej nemocnice kladné stanovisko, keďže sa podľa hodnotiacej správy oplatí viac výstavba ako rekonštrukcia súčasných budov. Aj v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) nemocnica získala kladné stanovisko na výstavbu novej nemocnice. FN sa plánovala o prostriedky uchádzať z plánu obnovy, to sa nakoniec nerealizovalo. Teraz predpokladá viaczdrojové financovanie projektu.