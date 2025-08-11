< sekcia Regióny
Považskobystrická nemocnica má nedostatok krvi, obracia sa na darcov
Pravidelné odbery darcov sa uskutočňujú tradične každý utorok a piatok (okrem štátnych sviatkov) v čase od 6.30 do 9.00 h.
Autor TASR
Považská Bystrica 11. augusta (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici bojuje s nedostatok krvi. Obracia sa na darcov s prosbou o jej darovanie. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„V letnom období opäť bojujeme s nedostatkom krvi. Hematologicko-transfúzne oddelenie NsP Považská Bystrica uvíta všetky krvné skupiny,“ informuje nemocnica.
