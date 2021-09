Pre úspech sa očkovanie na ulici v Humennom zopakuje

Humenné 21. septembra (TASR) – Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na ulici bez registrácie, ktoré sa počas uplynulého víkendu uskutočnilo v Humennom, sa u obyvateľov stretlo s pozitívnou odozvou.



Výjazdový očkovací tím Prešovského samosprávneho kraja aplikoval počas troch dní jednodávkovú vakcínu Janssen spolu 457 ľuďom. Ako na svojej internetovej stránke informuje Úrad PSK, pre úspech sa očkovanie bez registrácie na totožnom mieste zopakuje aj počas nasledujúceho víkendu.



„Medzi skupinou zaočkovaných boli staršie i mladšie vekové kategórie, pričom možnosť zaočkovať sa na počkanie bez nutnosti registrácie využívali najmä občania pracujúci v zahraničí," informoval kraj s tým, že záujem o očkovanie „bol veľký aj napriek nepriazni počasia".



V rámci očkovania chce nasledujúci víkend PSK vyjsť v ústrety aj imobilným obyvateľom. Ich prepravu na miesto očkovania bude zabezpečovať v spolupráci so Slovenským Červeným krížom – Územným spolkom Humenné. O takúto službu môžu záujemcovia požiadať na telefónnom čísle 0903 558 932 najneskôr do 24. septembra.



„Kraj pokračuje tiež v očkovaní v obchodných centrách, aktuálne je naplánované na najbližší víkend, konkrétne na nedeľu 26. septembra," doplnil PSK s tým, že počas uplynulej nedele sa v obchodných centrách v Prešove a Poprade nechalo zaočkovať spolu 650 ľudí.



Výjazdová očkovacia služba by mala v stredu 22. septembra očkovať vo Vyšných Ružbachoch a v piatok 24. septembra v Tvarožnej.



PSK dosiaľ prostredníctvom svojich veľkokapacitných očkovacích centier a výjazdovej očkovacej služby podala už viac ako 197 000 vakcín proti ochoreniu COVID-19.