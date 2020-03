Pred kežmarskou nemocnicou postavili stan ako miesto prvého kontaktu

Kežmarok 27. marca (TASR) – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny Agel SK, je pripravená čeliť pandémii nového koronavírusu. Pred nemocnicou bol postavený stan, ktorý je plne funkčný od piatka a slúži na prvotné zhodnotenie stavu pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Martina Pavliková s tým, že nemocnici ho zapožičal Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Kežmarok na nevyhnutnú dobu.



Podľa hovorkyne je pacient pri vstupe do areálu smerovaný priamo k stanu, teda k miestu triáže. „Tu je pacientovi zmeraná teplota a zdravotnícky personál sa informuje o cestovateľskej a epidemiologickej anamnéze. V rámci odporučení Úradu verejného zdravotníctva SR pacient aj s prípadnou sprevádzajúcou osobou podpisuje prehlásenie,“ vysvetľuje spôsob fungovania triáže námestníčka riaditeľa nemocnice Janka Bartková.



Hovorkyňa dodala, že ak navštívi nemocnicu pacient s podozrením na nový koronavírus, je odklonený do novozriadenej odberovej miestnosti. Miesto prvého kontaktu je opatrením, ktoré zabezpečuje bezpečnosť personálu nemocnice, a pohyb pacienta po nemocnici je tým regulovaný. Zároveň sa prostredníctvom triáže minimalizuje kontakt medzi jednotlivými pacientmi. Nemocnica v Kežmarku podľa nej zatiaľ nezaznamenala žiadny pozitívny prípad na ochorenie COVID-19.



V prvých dňoch sa podľa Pavlikovej nemocnica musela vyrovnať aj s nepriazňou počasia. Počas prvého víkendu od postavenia musel totiž stan čeliť náporu snehu. Stan má svoje osvetlenie, je vyhrievaný a dezinfikovaný, čo je zásluha súkromných partnerov. „Je zároveň aj prípravou na situáciu, keby do nemocnice začali v hojnom počte prichádzať pacienti s podozrením na nový koronavírus, s respiračnými príznakmi, horúčkou, kašľom či dýchacími ťažkosťami,“ doplnila hovorkyňa.