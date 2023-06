Primátor Medzilaboriec kritizuje plán na zrušenie detskej pohotovosti

Medzilaborce 14. júna (TASR) - Viac ako tretina obyvateľov okresu Medzilaborce podpísala za dva dni petíciu proti avizovanému zrušeniu detskej ambulantnej pohotovosti v tomto okresnom meste. Informoval o tom primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský, ktorý kritizuje plán Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Aj prevádzkovateľ pohotovosti sa vyjadril, že nemá žiadne finančné, technické či personálne problémy naďalej túto službu zabezpečovať. Preto je pre celý okres zarážajúce a nepochopiteľné rozhodnutie MZ. Verím, že táto petícia bude úspešná, lebo zachovať detskú pohotovosť znamená zachovať prístup k zdraviu," uviedol.



Ku kritike sa pripojila aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. Rozhodnutie rezortu zrušiť detskú ambulantnú pohotovosť v Medzilaborciach považuje za absurdné. "Rodičia s deťmi, ktoré sú choré, ktoré majú horúčky, budú musieť cestovať desiatky kilometrov, aby im poskytli prvú pomoc," skonštatoval poslanec parlamentu a podpredseda strany Richard Raši.



Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať, a to v troch fázach. Pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Medzilaborciach má byť vypustený od júla 2024.



MZ rušenie APS okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. Zmeny vítajú zástupcovia ambulancií či pediatri. Naopak, nesúhlasia s nimi Asociácia nemocníc Slovenska, Lekárske odborové združenie ani Združenie miest a obcí Slovenska. Minister zdravotníctva Michal Palkovič v pondelok (12. 6.) pripustil, že niektoré z detských ambulantných pohotovostí, pri ktorých sa avizovalo zrušenie, by v regiónoch s dostatočným počtom lekárov mohli byť zachované.