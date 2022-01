Počas víkendu sa v obciach Prešovského kraja môžu zaočkovať aj deti

Prešov 26. januára (TASR) – Očkovacie tímy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) navštívia vo štvrtok a piatok (27. a 28. 1.) viaceré obce Vranovského okresu, pričom v obci Soľ majú byť medzi záujemcami o vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 aj členovia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Počas víkendu (29. - 30. 1.) sprístupní kraj vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách vakcináciu aj pre registrované deti od piatich rokov veku. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová.



Krajské očkovacie tímy už tradične pracujú od pondelka do piatka v nákupných centrách v Prešove a Poprade, po novom v čase od 15.00 do 18.00 h, pričom pre registrovaných záujemcov sprístupňujú vakcináciu aj na počkanie. Dostupné tu sú vakcíny Pfizer/BioNTech a Janssen.



Výjazdová služba PSK, ktorá v pondelok (24. 1.) umožnila očkovanie v DSS Cemjata Prešov, navštívi vo štvrtok štyri obce Vranovského okresu. "Konkrétne zrealizuje očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech v obciach Bystré, Hermanovce nad Topľou, Čierne nad Topľou a Soľ," priblížila Jeleňová s tým, že medzi približne 140 záujemcami o očkovanie v solianskom kultúrnom dome sú aj členovia rómskej komunity. V piatok budú krajskí zdravotníci rovnakou vakcínou očkovať v Sedliskách, Tovarnom, Žalobíne, Benkovciach, Malej Domaši a Ďapalovciach.



Očkovanie detí vo veku od piatich rokov má kraj naplánované vo všetkých troch svojich veľkokapacitných centrách na sobotu (29. 1.). Prešovské v SOŠ technickej a popradské v SPŠ techniky a dizajnu budú v prevádzke od 9.00 do 13.00 h, priestory Obchodnej akadémie v Humennom sa pre tento účel otvoria v čase od 9.00 do 11.00 h.



Krajské očkovacie tímy budú verejnosti k dispozícii medzi 10.00 a 17.00 h aj v nedeľu (30. 1.), a to v nákupných centrách v Prešove, Poprade a Bardejove. Ako Jeleňová podotkla, zaočkovať sa tu môžu dať aj neregistrovaní záujemcovia.



V súvislosti so silnejúcou štvrtou vlnou pandémie nového koronavírusu vydal PSK pre verejnosť aj infoleták s odporúčaniami pri ochorení COVID-19. Podľa Jeleňovej má kraj ambíciu doručiť ho v krátkom čase do všetkých domácností na svojom území. Informácie o očkovacích termínoch sú dostupné na webovom sídle kraja.