Prešovský kraj podal ľuďom už takmer 146 000 vakcín

Prešov 21. júna (TASR) – Prešovský samosprávny kraj vo svojich očkovacích centrách a prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby podal už takmer 146 000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Počas víkendu sa podala prvá alebo druhá dávka vakcíny viac ako 11 800 ľuďom. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Tri veľkokapacitné očkovacie centrá PSK, a to Prešov, Poprad a Humenné, počas víkendu podali 10.807 vakcín, z toho išlo v 9332 prípadoch o podanie jej druhej dávky. Zatvorené ostalo len centrum v Bardejove z dôvodu nenaplnenia minimálnych kvót, znovu otvorené by však malo byť už budúci víkend.



„Cez pracovný týždeň od pondelka do stredy (23. 6.) ešte prebieha očkovanie vo vakcinačnom centre v Starej Ľubovni s celkovou alokáciou 1200 vakcín. Výjazdová očkovacia služba za uplynulé tri dni od piatka do nedele zaočkovala či preočkovala 1030 ľudí. V teréne je aj počas nasledujúcich dní," povedala Heilová.



Výjazdová očkovacia služba PSK očkovala vo viacerých obciach, ich okolí a individuálne aj v mestách. V piatok (18. 6.) očkovala v obciach Široké a Chminianska Nová Ves. V sobotu v obci Hermanovce, Malý Šariš, Hankovce, Spišská Stará Ves a Haligovce. V nedeľu v Chlmci, Svite, Spišskej Teplici a v Malcove. Mobilné očkovacie tímy PSK spolu za tri dni podali 1030 vakcín proti ochoreniu COVID-19 v 11 obciach kraja.



Po pondelňajšej prestávke budú podľa jej slov pokračovať v utorok (22. 6.) individuálne v Poprade, Spišskom Bystrom, Kravanoch, nasledujúci deň v Medzilaborciach v jednodňovom veľkokapacitnom centre a tiež vo Volici, Slovenskej Volovej a Ohradzanoch. Vo štvrtok je naplánovaná vakcinácia v Terni, Záhradnom, Demjate a Tulčíku, na ďalší deň v Zámutove, kde budú zaočkovaní aj ľudia z Čičavy.