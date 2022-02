Prešovský kraj za štyri týždne podal vyše 15.300 vakcín proti covidu

Prešov 1. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aplikoval za štyri týždne tohto roka viac ako 15.300 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Počas posledného januárového týždňa to bolo viac ako 2000 vakcín a očkovalo sa aj v desiatich obciach vo Vranovskom okrese. V troch veľkokapacitných očkovacích centrách sa zaočkovalo 409 detí vo veku päť až 11 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Mobilná jednotka kraja zavítala od pondelka 24. januára postupne do Domova sociálnych služieb (DSS) Demjata, Jastrabia nad Topľou, Hermanoviec, Bystrého, Čierneho nad Topľou, Soli, Sedlísk, Tovarného, Žalobína, Benkoviec, Malej Domaše a Ďapaloviec, kde bola vakcína podaná 444 záujemcom. Z celkového počtu zaočkovaných tvorila skupina prvoočkovaných 14 percent," uviedla Jeleňová.



Počas víkendu (29. - 30. 1.) bolo na očkovacích miestach PSK zaočkovaných či preočkovaných viac ako 1050 ľudí. V sobotu sa otvorili všetky tri krajské veľkokapacitné očkovacie centrá, v ktorých sa realizovalo očkovanie detí od päť do 11 rokov.



Kraj vakcínu sprístupnil v oba víkendové dni taktiež až v troch nákupných domoch v Prešove, Poprade a Bardejove, kde podal spolu 622 dávok.



PSK od začiatku tohto roka, konkrétne od 2. januára, aplikoval už spolu vyše 15.300 vakcín.