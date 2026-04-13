Pondelok 13. apríl 2026
Respiračných ochorení v Trenčianskom kraji pribudlo

Autor TASR
Trenčín 13. apríla (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2870 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 13,62 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1795 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 937 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Myjavskom okrese.

Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 171 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla v TSK chrípková chorobnosť o 34,94 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
