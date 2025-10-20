Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V okrese Lučenec evidujú nové aktívne ohnisko žltačky typu A

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

V 42. kalendárnom týždni v rámci lučeneckého okresu pribudlo celkom 12 nových prípadov žltačky typu A.

Autor TASR
Lučenec 20. októbra (TASR) - V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Žltačka sa vyskytla v obci Radzovce, kde bolo ochorenie naposledy hlásené ešte v júli. Na svojej webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.

V Radzovciach hygienici aktuálne evidujú jedno ochorenie na VHA. „Prípad bol vo vekovej skupine 25-34-ročných a bol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ uviedol RÚVZ.

V 42. kalendárnom týždni v rámci lučeneckého okresu pribudlo celkom 12 nových prípadov žltačky typu A. Hygienici aktuálne evidujú šesť aktívnych ohnísk, a to v Radzovciach, Lučenci, Čakanovciach, Fiľakove, Šíde a v obci Šávoľ.

Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Doposiaľ RÚVZ eviduje 160 prípadov VHA.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
