< sekcia Regióny
Situácia so žltačkou typu A v Lučeneckom okrese je najhoršia v Šíde
Obyvatelia, ktorí boli v kontakte s ľuďmi so žltačkou, sa majú podrobiť aj očkovaniu proti VHA.
Autor TASR
Šíd 23. septembra (TASR) - Situácia s vírusovou hepatitídou typu A (VHA) v okrese Lučenec je najhoršia v obci Šíd. Na dedinu pri Fiľakove pripadá vyše polovica všetkých prípadov v rámci aktuálnej epidémie ochorenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci preto nariadil očkovanie všetkým obyvateľom obce, ktorí prišli do kontaktu s chorými.
V uplynulom týždni pribudlo v okrese Lučenec 16 nových prípadov žltačky typu A, z toho 14 v Šíde. Z celkového počtu 106 ochorení, ktoré sa v okrese vyskytli v ostatných mesiacoch, pripadá na obec 61 prípadov. „V posledných týždňoch RÚVZ so sídlom v Lučenci zaznamenal zhoršenie epidemiologickej situácie vo výskyte vírusovej hepatitídy A v obci Šíd. VHA sa šíri najmä v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom,“ priblížila pre TASR regionálna hygienička Nadežda Andóová.
V súvislosti s nárastom prípadov v Šíde hygienici v piatok (19. 9.) vydali vyhlášku, ktorou nariaďujú všetkým občanom Šídu podrobiť sa lekárskemu dohľadu najneskôr do 72 hodín od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na VHA alebo je u nej podozrenie na ochorenie. Obyvatelia, ktorí boli v kontakte s ľuďmi so žltačkou, sa majú podrobiť aj očkovaniu proti VHA. „Očkovanie obyvateľov, najmä tých, ktorí prišli do kontaktu s osobou chorou na vírusovú hepatitídu A, bolo nariadené vykonávať v ambulanciách u svojich všeobecných lekárov,“ dodala Andóová.
Podľa starostu obce Arnolda Kurunciho sa žltačka v Šíde šíri najmä v marginalizovanej rómskej komunite. Samospráva podľa jeho slov prijíma potrebné opatrenia, obyvateľom nájomných bytov distribuovala aj dezinfekčné prostriedky. O potrebe očkovania budú občanov informovať aj terénni sociálni pracovníci, hromadné očkovanie by sa podľa starostu mohlo zorganizovať aj v priestoroch kultúrneho domu.
Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. RÚVZ v rámci okresu aktuálne eviduje sedem aktívnych ohnísk, a to v obciach Šíd, Čakanovce, Belina, Podrečany, Šávoľ a v mestách Fiľakovo a Lučenec.
V uplynulom týždni pribudlo v okrese Lučenec 16 nových prípadov žltačky typu A, z toho 14 v Šíde. Z celkového počtu 106 ochorení, ktoré sa v okrese vyskytli v ostatných mesiacoch, pripadá na obec 61 prípadov. „V posledných týždňoch RÚVZ so sídlom v Lučenci zaznamenal zhoršenie epidemiologickej situácie vo výskyte vírusovej hepatitídy A v obci Šíd. VHA sa šíri najmä v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom,“ priblížila pre TASR regionálna hygienička Nadežda Andóová.
V súvislosti s nárastom prípadov v Šíde hygienici v piatok (19. 9.) vydali vyhlášku, ktorou nariaďujú všetkým občanom Šídu podrobiť sa lekárskemu dohľadu najneskôr do 72 hodín od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na VHA alebo je u nej podozrenie na ochorenie. Obyvatelia, ktorí boli v kontakte s ľuďmi so žltačkou, sa majú podrobiť aj očkovaniu proti VHA. „Očkovanie obyvateľov, najmä tých, ktorí prišli do kontaktu s osobou chorou na vírusovú hepatitídu A, bolo nariadené vykonávať v ambulanciách u svojich všeobecných lekárov,“ dodala Andóová.
Podľa starostu obce Arnolda Kurunciho sa žltačka v Šíde šíri najmä v marginalizovanej rómskej komunite. Samospráva podľa jeho slov prijíma potrebné opatrenia, obyvateľom nájomných bytov distribuovala aj dezinfekčné prostriedky. O potrebe očkovania budú občanov informovať aj terénni sociálni pracovníci, hromadné očkovanie by sa podľa starostu mohlo zorganizovať aj v priestoroch kultúrneho domu.
Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. RÚVZ v rámci okresu aktuálne eviduje sedem aktívnych ohnísk, a to v obciach Šíd, Čakanovce, Belina, Podrečany, Šávoľ a v mestách Fiľakovo a Lučenec.