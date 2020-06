Takmer 30 zamestnancov v DSS Pezinok ukončilo v pondelok izoláciu

Bratislava 1. júna (TASR) – Šesťtýždňová izolácia sa v pondelok skončila pre 24 zamestnancov Zariadenia pre seniorov (ZpS) a Domova sociálnych služieb (DSS) na Hrnčiarskej ulici v Pezinku. Žiadosť o prepustenie podanú Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) schválil regionálny hygienik. Momentálne je v zariadení 61 klientov, z toho 52 s negatívnymi výsledkami testov. Naďalej tam trvá zákaz návštev. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Predseda BSK Juraj Droba priblížil, že ešte 20. mája požiadali regionálneho hygienika, aby zamestnanci z Pezinka mohli opúšťať po svojej zmene pracovisko a ísť do domáceho prostredia. Zamestnanci podľa jeho slov túto možnosť privítali. "Verím, že vďaka tomu sa môžu po práci zregenerovať doma, byť so svojimi najbližšími a dodá im to ešte viac energie do ďalšej práce. Sú to naši hrdinovia, ktorí niekoľko týždňov pracovali vo vysokom nasadení a v mimoriadne náročných podmienkach," komentoval.



Zamestnanci s dvoma negatívnymi výsledkami testov na ochorenie COVID-19 môžu ísť domov a do služieb v najbližších dňoch tak budú nastupovať už z domáceho prostredia. BSK doplnil, že do zariadenia zároveň nastúpili ďalšie posily - dve sociálne pracovníčky, jeden údržbár, rozpočtárka, pokladníčka a vrátnička.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti priblížil, že z DSS Pezinok sa vyliečilo 33 klientov. "Dobrý pocit z výsledku však kazí smutný fakt, že toto ochorenie si vyžiadalo 16 životov klientov spomínaného zariadenia sociálnych služieb (ZSS). Tiež nás veľmi trápi zdĺhavosť tohto ochorenia, respektíve dlhý čas plynúci od infikovania sa pacientov do momentu laboratórneho preukázania vymiznutia vírusu z tela chorého či infikovaného," komentoval RÚVZ, pričom poukázal, že medzi vyliečenými je aj šesť klientov vo veku nad 90 rokov so zníženou imunitou.



RÚVZ tiež uviedol, že väčšina zamestnancov DSS má trvalý pobyt v okrese Pezinok. Na prítomnosť nového koronavírusu testovali aj ich úzke kontakty, najmä rodinných príslušníkov a partnerov. "Veríme, že z hľadiska okresu Pezinok išlo iba o lokálny epidemický problém, a sme veľmi radi, že ochorenie sa významnejšie nerozšírilo do územia okresu," dodal regionálny úrad s dôvetkom, že verí, že lokálna epidémia už prakticky pominula a už sa v podobe druhej vlny do Pezinka nevráti.



RÚVZ Bratislava eviduje v okrese Pezinok celkovo 120 osôb s pozitívnymi výsledkami na ochorenie COVID-19.