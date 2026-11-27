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Bobocká: Ťažkosti s prostatou netreba pripisovať iba veku
Osobitnú pozornosť si vyžaduje náhla neschopnosť vymočiť sa, ktorá si vyžaduje okamžité lekárske vyšetrenie.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 27. novembra (TASR) - Ťažkosti s prostatou v podobe častejších návštev toalety, nočného vstávania či slabšieho prúdu moču netreba pripisovať iba veku. Starostlivosť o mužské zdravie by sa nemala odkladať a ani zdanlivo bežné problémy s prostatou by nemali zostať bez pozornosti. Upozornila na to v piatok primárka oddelenia dlhodobo chorých a riaditeľka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Mina Bobocká.
„S pribúdajúcim vekom sa u mužov môžu objavovať rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré ovplyvňujú ich komfort a kvalitu života. Problémy s močením patria medzi tie, o ktorých sa často hovorí len veľmi ťažko. Muži ich neraz považujú za prirodzený dôsledok starnutia a postupne sa s nimi naučia žiť,“ načrtla Bobocká. To však podľa nej nie je správny prístup. Aj keď môže ísť o nezhubné zväčšenie prostaty, ktoré je vo vyššom veku pomerne časté, vždy je dôležité zistiť príčinu ťažkostí a vylúčiť závažnejšie ochorenie.
Zväčšená prostata automaticky neznamená rakovinu. Obe ochorenia sa však môžu prejavovať podobnými príznakmi a môžu sa u jedného muža vyskytovať aj súčasne. Navyše, rakovina prostaty sa v počiatočných štádiách nemusí prejavovať vôbec. Práve preto nie je vhodné čakať na výrazné bolesti alebo iné varovné signály. „Dôležité je všímať si zmeny, ktoré sa objavia postupne. Ak muž začne častejšie vstávať v noci, má problém začať močiť, pozoruje oslabenie prúdu moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia, mal by sa obrátiť na svojho všeobecného lekára alebo urológa,“ priblížila lekárka.
Doplnila, že podľa charakteru ťažkostí lekár odporučí ďalšie vyšetrenia, ktoré môžu zahŕňať vyšetrenie moču, krvný test na hladinu prostatického špecifického antigénu (PSA), klinické vyšetrenie či ultrazvuk.
Muži by nemali vynechávať preventívne prehliadky a o vhodnosti urologického vyšetrenia či testovania PSA by sa mali poradiť so svojím lekárom. Osobitnú pozornosť by mali prevencii venovať muži, u ktorých sa rakovina prostaty vyskytla v rodine, keďže rodinná anamnéza zvyšuje riziko ochorenia. „Kvalita života seniorov je rovnako dôležitá ako kvalita života v mladšom veku. Ak existuje možnosť ťažkosti zmierniť, liečiť alebo včas zachytiť vážnejšie ochorenie, nemali by sme ju zanedbať. Rovnako dôležitá je aj otvorená komunikácia s lekárom a prekonanie ostychu hovoriť o intímnych zdravotných problémoch,“ ozrejmila Bobocká.
Osobitnú pozornosť si vyžaduje náhla neschopnosť vymočiť sa, ktorá si vyžaduje okamžité lekárske vyšetrenie. Lekára treba bez odkladu vyhľadať aj pri krvi v moči, bolestivom močení či horúčke spojenej s močovými ťažkosťami.
„S pribúdajúcim vekom sa u mužov môžu objavovať rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré ovplyvňujú ich komfort a kvalitu života. Problémy s močením patria medzi tie, o ktorých sa často hovorí len veľmi ťažko. Muži ich neraz považujú za prirodzený dôsledok starnutia a postupne sa s nimi naučia žiť,“ načrtla Bobocká. To však podľa nej nie je správny prístup. Aj keď môže ísť o nezhubné zväčšenie prostaty, ktoré je vo vyššom veku pomerne časté, vždy je dôležité zistiť príčinu ťažkostí a vylúčiť závažnejšie ochorenie.
Zväčšená prostata automaticky neznamená rakovinu. Obe ochorenia sa však môžu prejavovať podobnými príznakmi a môžu sa u jedného muža vyskytovať aj súčasne. Navyše, rakovina prostaty sa v počiatočných štádiách nemusí prejavovať vôbec. Práve preto nie je vhodné čakať na výrazné bolesti alebo iné varovné signály. „Dôležité je všímať si zmeny, ktoré sa objavia postupne. Ak muž začne častejšie vstávať v noci, má problém začať močiť, pozoruje oslabenie prúdu moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia, mal by sa obrátiť na svojho všeobecného lekára alebo urológa,“ priblížila lekárka.
Doplnila, že podľa charakteru ťažkostí lekár odporučí ďalšie vyšetrenia, ktoré môžu zahŕňať vyšetrenie moču, krvný test na hladinu prostatického špecifického antigénu (PSA), klinické vyšetrenie či ultrazvuk.
Muži by nemali vynechávať preventívne prehliadky a o vhodnosti urologického vyšetrenia či testovania PSA by sa mali poradiť so svojím lekárom. Osobitnú pozornosť by mali prevencii venovať muži, u ktorých sa rakovina prostaty vyskytla v rodine, keďže rodinná anamnéza zvyšuje riziko ochorenia. „Kvalita života seniorov je rovnako dôležitá ako kvalita života v mladšom veku. Ak existuje možnosť ťažkosti zmierniť, liečiť alebo včas zachytiť vážnejšie ochorenie, nemali by sme ju zanedbať. Rovnako dôležitá je aj otvorená komunikácia s lekárom a prekonanie ostychu hovoriť o intímnych zdravotných problémoch,“ ozrejmila Bobocká.
Osobitnú pozornosť si vyžaduje náhla neschopnosť vymočiť sa, ktorá si vyžaduje okamžité lekárske vyšetrenie. Lekára treba bez odkladu vyhľadať aj pri krvi v moči, bolestivom močení či horúčke spojenej s močovými ťažkosťami.