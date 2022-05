Trenčiansky kraj ocenil zdravotníkov za obetavú prácu v minulom roku

Trenčín 24. mája (TASR) – Dvanásť jednotlivcov a tri kolektívy si v pondelok (23. 5.) na Trenčianskom hrade prevzali ocenenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za obetavú prácu v zdravotníctve v roku 2021. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Ľudí, ktorí sa denno-denne starajú o zdravie celej spoločnosti, oceňoval TSK druhý raz v histórii. Pri posudzovaní 33 nominácií zohľadnila porota najmä prístup jednotlivcov a kolektívov k pacientom a tiež ich postoj k výzvam, ktoré v uplynulom roku priniesla vakcinácia.



"Rok 2021 bol veľmi ťažký, no ktorý rok nie je pre zdravotníkov ťažký? Ste odhodlaní ľudia, plní sily a energie pomáhať na profesionálnej úrovni, a za to vám úprimne ďakujem," povedal v príhovore Baška.



Kraj oceňoval zdravotníkov v piatich kategóriách (lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník, manažér v zdravotníctve a kolektív). Udelili i ocenenie in memoriam pre Henricha Gašparíka za mimoriadny prínos pri rozvoji Nemocnice s poliklinikou Myjava za jeho obetavosť, ľudskosť a oddanosť lekárskemu povolaniu.



Zástupcovia považskobystrickej a bojnickej nemocnice si odniesli poďakovanie za súčinnosť pri zriadení a prevádzke veľkokapacitných krajských očkovacích centier v Trenčíne a Prievidzi.



"Naši zdravotníci potrebujú podporu, oporu, dôveru aj spoločenské uznanie. Je dôležité, aby si ich prácu ľudia začali opäť viac vážiť, ocenenie si teda právom zaslúžia," dodala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková.