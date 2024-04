V rámci Svetového dňa zdravia ponúkajú v Trnave meranie cholesterolu

Trnava 9. apríla (TASR) - Trnavčania si budú môcť vo štvrtok 11. apríla pri príležitosti Svetového dňa zdravia dať zmerať hodnoty krvného tlaku, cholesterolu či glukózy. Deň otvorených dverí pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave na svojom pracovisku na Halenárskej ulici. Informuje o tom na svojom webe.



Téma svetového dňa, vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) je Moje zdravie, moje právo. "Bola zvolená, aby presadzovala právo všetkých ľudí na prístup k zdravotníckym službám, vzdelaniu a informáciám, ako i bezpečnej pitnej vode, dobrej výžive, kvalitnému bývaniu, dôstojným pracovným a environmentálnym podmienkam kdekoľvek vo svete," uviedol RÚVZ.



Záujemcovia si môžu dať vyšetriť v čase od 8.00 do 14.00 h lipidové spektrum - celkový, HDL a LDL cholesterol a glukózu z kapilárnej krvi, tiež si dať zmerať tlak i percento telesného tuku. Bude zároveň možnosť vyskúšať si rôzne druhy cvičenia s poradenstvom odborníkov RÚVZ a rovnako budú pracovníci RÚVZ k dispozícii na poradenstvo po telefóne. "Naša ponuka je v súlade so spoločnou snahou pozitívne ovplyvniť rizikové faktory zdravia a tým preventívne pôsobiť proti možnému vzniku chronických ochorení," dodal RÚVZ.