Trnavský kraj podporí lekárov pri zriaďovaní ambulancií dotáciami

Trnava 18. januára (TASR) – Nedostatok všeobecných lekárov pre deti i dospelých sa rozhodol Trnavský samosprávny kraj (TTSK) už druhý rok riešiť dotáciami na zriadenie ambulancií v celkovej výške 200.000 eur. Do výzvy sa možno zapojiť priebežne až do do 15. decembra 2022, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



„Jednou z našich priorít je starostlivosť a ochrana zdravia obyvateľov. V kraji dlhodobo zaznamenávame nedostatok všeobecných lekárov, ich priemerný vek sa postupne zvyšuje. Lekári pre dospelých majú v priemere 56 rokov a pre deti a dorast až 63 rokov, čo predpokladá ich skorý odchod do dôchodku. Preto už druhý rok pokračujeme v motivácií mladých a nových všeobecných lekárov dotáciami,“ uviedol Viskupič.



Do výzvy sa môžu lekári zapojiť v piatich kategóriách podľa zaradenia a potreby. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja. „Začínajúcim lekárom, ktorí sa rozhodnú zriadiť úplne novú ambulanciu, prispejeme na potrebné vybavenie 20.000 eur. Jednorazový príspevok v maximálnej výške 15.000 eur môžu získať všeobecní lekári, ktorí preberú ambulanciu po kolegovi odchádzajúcom do dôchodku a budú v nej pokračovať v starostlivosti o našich obyvateľov,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová. O dotácie v odhadovanej výške 5000 eur môžu žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých, ktorým TTSK pripravila aj bonus k mzde až do výšky 8400 eur ročne.