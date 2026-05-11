Na Úrade verejného zdravotníctva otvorili novú Poradňu zdravia
Okrem individuálneho poradenstva realizujú odborníci z poradní zdravia ročne viac ako 10.000 prednášok a osvetových podujatí.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave otvorili v pondelok novú Poradňu zdravia. Ide o 37. pracovisko tohto typu na Slovensku. Tieto špecializované centrá poskytujú odborné vyšetrenia a poradenstvo zamerané na podporu zdravého životného štýlu či prevenciu chronických ochorení a zachytenie rizikových faktorov. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) vyzval ľudí, aby služby poradne využili.
„Naši odborníci v poradniach zdravia na základe vyšetrení poskytujú záujemcom o svoje zdravie na mieru šité poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, pohybu a jedálneho lístka. Pomáhame ľuďom včas odhaliť zdravotné riziká, naším cieľom je porozumieť im a ukázať cestu k jednoduchým zmenám v životnom štýle, ktoré môžu zabrániť vzniku vážnych chronických ochorení. Len v roku 2025 navštívilo poradne zdravia takmer 10.000 klientov. Od ich vzniku v roku 1993 prešlo prvotným vyšetrením už takmer 280.000 ľudí,“ informovala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.
Ako zdôraznila, poradenstvo odborníkov v poradniach zdravia prináša reálne výsledky. U klientov, ktorí poradne navštevujú opakovane, kontrolné vyšetrenia ukázali výrazné zlepšenie kľúčových zdravotných ukazovateľov, ozrejmila Červeňová. Okrem individuálneho poradenstva realizujú odborníci z poradní zdravia ročne viac ako 10.000 prednášok a osvetových podujatí. Aktivity siahajú od materských škôl až po edukačné programy pre seniorov.
„Je to veľmi užitočná a myslím si, že veľmi prospešná forma prevencie, o ktorej by sme chceli informovať aj verejnosť a vyzvať všetkých ľudí na Slovensku, aby využili tieto služby, pretože naozaj je to niečo, čo poskytuje obrovské benefity,“ povedal na otvorení poradne šéf rezortu, pričom zdôraznil význam prevencie.
