V bojnickej nemocnici hospitalizovali 11 pacientov so zápalom pľúc

Bojnice/Ráztočno 31. júla (TASR) - Zatiaľ 11 ľudí so zápalom pľúc s nejasným pôvodom hospitalizovali v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Pôvod ochorenia zisťuje miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), nemocnica v tejto súvislosti vydala do odvolania zákaz návštev na oddelení pľúcnych chorôb. Všetci pacienti majú väzby na obec Ráztočno v okrese Prievidza.



Bojnická nemocnica eviduje postupné pribúdanie pacientov so zápalom pľúc od 24. júla, spomenul vo štvrtok pre TASR námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Ján Krbúšik.



„Zaujímavé na týchto prípadoch je to, že buď pochádzajú z obce Ráztočno alebo majú nejaké väzby na túto obec. Napriek tomu, že sa viac ako týždeň zaoberáme diagnostikou tohto ochorenia, jednoznačne sa nám nepodarilo určiť pôvodcu tohto zápalu pľúc, preto sme do toho zapojili i RÚVZ, ktorý má iné možnosti ako nemocnica,“ priblížil Krbúšik.



Na pľúcnom oddelení je podľa neho v súčasnosti hospitalizovaných 11 pacientov. Pacienti podľa neho postupne pribúdajú, každý deň dvaja. „Dobrou správou je, že ide o pacientov v relatívne mladom veku, ktorí nemajú komorbidity, a u ktorých nemá toto ochorenie ťažký priebeh. Dobre reagujú na antibiotickú liečbu,“ podotkol námestník. Zároveň predpokladá, že ochorenie majú i ľudia, ktorí si nevyžadujú hospitalizáciu.



Zdravotníci vykonali u hospitalizovaných pacientov i PCR testy na ochorenie COVID-19, tie boli negatívne. „Aj röntgenová snímka vyzerá inak ako pri COVID-19. Skôr to vyzerá ako klasická bakteriálna bronchopneumónia,“ vysvetlil Krbúšik.



RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach odobral biologický materiál, ktorý odoslal do Národného referenčného centra v Banskej Bystrici, povedala regionálna hygienička Zuzana Tornócziová. „Zisťujeme pôvodcu nákazy, to znamená agens. Na základe výsledkov sa nám ozrejmí i prenos nákazy. Zatiaľ sa pýtame ľudí na to, kde boli, kedy a s kým,“ priblížila Tornócziová. Ozrejmila, že všetci chorí sú dospelí, pochádzajú z jednej obce, každý však býva na inej adrese a sú rôznej vekovej štruktúry.