V bojnickej nemocnici obnovili plánované operácie

Bojnice 5. mája (TASR) – Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach obnovila od tohto týždňa plánovanú operatívu. S operáciami tam začali v odboroch chirurgia a ortopédia, informoval v stredu TASR námestník riaditeľa pre technicko-hospodársky úsek bojnickej nemocnice Jozef Stopka.



K strede bolo v nemocnici hospitalizovaných 29 pacientov s ochorením COVID-19, na umelú pľúcnu ventiláciu sú napojení dvaja ľudia. Celkovo je v bojnickej Nemocnice s poliklinikou hospitalizovaných 241 pacientov.



„Vzhľadom na to, že sa zvýšil počet pacientov s tzv. postcovidovými následkami, v rámci interného oddelenia sme časť lôžkovej kapacity presunuli na oddelenie dlhodobo chorých, kde sa týmto pacientom môžu naši zdravotnícki zamestnanci plne venovať," priblížil Stopka.



Situáciu v nemocnici zhodnotil námestník ako stabilnú, aj z pohľadu personálnych kapacít zdravotníckeho personálu. „Pomaly nabiehame na bežný režim tak, ako to bolo pred pandémiou nového koronavírusu," dodal.