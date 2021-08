V Bratislave je prvou dávkou zaočkovaných 59,4 percenta obyvateľov

Bratislava 18. augusta (TASR) – V Bratislave je prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 59,4 percenta obyvateľov. Druhú dávku vakcíny dostalo už 56,5 percenta Bratislavčanov. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.







„Zodpovednosť Bratislavčaniek a Bratislavčanov nášmu mestu veľmi pomohla. Celé naše mesto je v zelenej zóne COVID automatu a obmedzenia sú tak minimálne. Je to vďaka tomu, že máme mieru zaočkovanosti osôb nad 50 rokov 71,3 percenta oboma dávkami a mieru zaočkovanosti všetkých osôb 59,4 percenta prvou dávkou," skonštatoval bratislavský primátor.



Celkovo by podľa jeho slov miera zaočkovanosti v Bratislave mohla byť v porovnaní s európskymi metropolami vyššia. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je podľa Valla pre ľudí v Bratislave naďalej dostupné bez bariér, a to aj napriek tomu, že veľkokapacitné očkovacie centrum Bratislavského samosprávneho kraja na Národnom futbalovom štadióne je už zatvorené.



Mesto Bratislava má šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu proti ochoreniu COVID-19. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa magistrátu potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 75 percent obyvateľov Bratislavy. Túto hranicu si určilo mesto po konzultácii s odborníkmi.



Pre čo najrýchlejšie dosiahnutie kolektívnej imunity spustilo hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom Bratislava súťaž o 60 celoročných predplatných cestovných lístkov na MHD. Chce ňou motivovať tých, ktorí sa ešte rozhodujú, či sa dajú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, a zároveň odmeniť tých, ktorí už zaočkovaní sú.