V bratislavskom NÚSCH platí od piatka zákaz návštev

Bratislava 28. augusta (TASR) - V bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) platí od piatka až do odvolania zákaz návštev. Dôvodom je epidemiologická situácia a nárast počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa národného ústavu Soňa Valášiková.



"V prípade, že ošetrujúci lekár zváži, že návšteva pacienta je potrebná z hľadiska jeho zdravotného stavu, rodina pacienta sa informuje vopred na jednotlivých oddeleniach NÚSCH," informovala.



Schválenú návštevu ošetrujúcim lekárom je možné povoliť podľa jej slov výnimočne na obmedzený čas, a to najviac na 30 minút pre maximálne dve osoby za podmienky dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Samozrejmosťou je dezinfekcia rúk pri vstupe, použitie ochrannej masky a jednorazového ochranného plášťa.