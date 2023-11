V Handlovej obnovili odbery krvi, posledný tohtoročný bude v decembri

Handlová 23. novembra (TASR) - Posledný tohtoročný mobilný odber krvi v Handlovej bude 19. decembra. Tradíciu darovania krvi obnovila v baníckom meste handlovská nemocnica v spolupráci s mestom a mobilnou odberovou jednotkou zriaďovateľa nemocnice. TASR o tom vo štvrtok informovala špecialistka marketingu a PR Agel SK Jarmila Ševčíková.



Tradíciu darovania krvi v baníckom meste obnovili v júni tohto roka, odvtedy sa tam uskutočnili tri takéto akcie, na ktorých sa zúčastnilo 73 darcov. "Počas pandémie bolo aj darcovstvo krvi značne obmedzené, preto nás veľmi teší, že sa nám podarilo obnoviť túto tradíciu a dobrovoľným darcom krvi dať možnosť vykonať tento nezištný skutok priamo vo svojom meste," skonštatovala riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



V regióne je podľa nej stabilná a spoľahlivá základňa ľudí, ktorí krv darujú pravidelne. "Medicína je síce plná inovácií, ale bez darcov krvi by sa lekári nezaobišli, keďže krv sa nedá nahradiť ničím. Darovanie krvi je ďalšou formou spolupráce medzi nemocnicou a mestom Handlová. Práve vedenie mesta je nám veľmi nápomocné nielen s poskytovaním priestorov, ale aj so samotnou organizáciou aktivity," priblížila.



Darcovia krvi sa sústreďujú v priestoroch podnikateľského inkubátora v centre mesta, ako to bolo zvykom aj v minulosti. "Keď nás nemocnica oslovila s ponukou organizovať mobilnú kvapku krvi, zapojilo sa viacero mestských organizácií. Nemôžem opomenúť ani darovania krvi, ktoré sa diali vďaka už teraz neexistujúcej mestskej neziskovej organizácii Asterion pod názvom Kvapka krvi pre kamaráta," spomenula primátorka Silvia Grúberová. Krv chodia podľa nej darovať i zamestnanci mesta, medzi pravidelnými darcami sú tiež príslušníci mestskej polície.



Najbližší termín dobrovoľného darovania krvi je stanovený na 19. decembra. V roku 2024 budú mať záujemcovia možnosť darovať krv 8. februára, následne 25. apríla, 31. októbra a 19. decembra.