V Kežmarku obnovili mobilný odber krvi

Kežmarok 23. júna (TASR) - Mobilná odberová jednotka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči od pondelka (22. 6.) pokračuje v realizácii mobilného odberu krvi. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že odbery sa konajú každý pondelok v odberovom centre na ulici Daniela Fischera v Kežmarku v priestoroch pohotovostnej ambulantnej služby.



„Na registráciu je potrebné prísť od 8.00 do 9.00 h. Krv môžu darovať všetci tí, ktorí sú zdraví a majú viac ako 50 kilogramov,“ priblížila Pavliková. Podľa nej tak urobili aj ôsmi účastníci v pondelok, ktorí prispeli do zásob krvi pre pacientov Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok. Najmladšia účastníčka mala 26 rokov a najstaršia 53 rokov.



„Všetky typy krvi sú pre nás vzácne,“ hovorí všeobecná doktorka z mobilnej jednotky na odber krvi Lucia Potančoková, ktorá vyzýva všetkých potenciálnych darcov, aby prišli darovať krv pre kežmarskú nemocnicu. „Potreba istých typov krvných skupín sa pravidelne strieda a obmieňa, takže žiadne darovanie nie je nikdy zbytočné,“ dodala.



Zdravotná sestra Alena Nemcová vysvetľuje, že deň pred darovaním krvi je potrebné vypiť dostatočné množstvo tekutín a nejesť veľmi ťažké jedlá. To sa týka aj nasledujúceho rána. „Niektorí darcovia krvi chodia nalačno, čo však vôbec nie je správne. Každý by sa mal pred darovaním krvi napiť a naraňajkovať,“ zdôraznila Nemcová.