V Košiciach a okolí zaznamenali od septembra 308 prípadov žltačky

Košice 19. decembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach zaznamenal od začiatku septembra do pondelka (18. 12.) 308 prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva.



V pondelok boli v rámci územnej pôsobnosti RÚVZ Košice laboratórne potvrdené štyri ochorenia na VHA. Z Košíc bol hlásený jeden prípad a z okresu Košice-okolie tri. Regionálni hygienici zároveň evidujú štyri aktívne ohniská, a to v košickej mestskej časti Šaca, v obciach Boliarov, Ďurkov a Rankovce.



"Všetkým osobám, ktoré sa s chorými kontaktovali, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A," uvádza s tým, úzke kontakty boli zároveň poučené o pravidlách sprísnených preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí najmä osobná hygiena s dôrazom na časté umývanie rúk.



V pondelok bol lekársky dohľad nariadený 29 úzkym kontaktom.