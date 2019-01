V Košiciach vyvinuli a testovali nový ultrazvukový prístroj

V kvalite a presnosti zobrazovania sa podľa odborníkov vyrovnáva veľkým diagnostickým prístrojom - počítačovej tomografii (CT) a magnetickej rezonancii (MR), pričom umožňuje vyšetriť aj obéznych ľudí.

Košice 29. januára (TASR) – Novú úroveň zobrazovacej diagnostiky prináša najnovší ultrazvukový prístroj, ktorí vyvinuli softvéroví špecialisti v Košiciach a testovala ho košická železničná nemocnica. V kvalite a presnosti zobrazovania sa podľa odborníkov vyrovnáva veľkým diagnostickým prístrojom - počítačovej tomografii (CT) a magnetickej rezonancii (MR), pričom umožňuje vyšetriť aj výrazne obéznych ľudí.



Prístroj Acuson Sequoia získal nedávno za generovaný obraz ocenenie "Image of the month" Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii. Softvér vyvíjal tím 45 špecialistov viac ako päť rokov v košickej pobočke Siemens Healthineers. "Išlo o najväčší tím ľudí, ktorí sa podieľali na projekte, za celých 13 rokov, odkedy v Košiciach ultrazvukové prístroje vyvíjame," uviedol novinárom vedúci ultrazvukového projektu Miroslav Kliment. Súčasťou utorkovej prezentácie prístroja v železničnej nemocnici bolo aj jeho použitie na konkrétnom pacientovi.



"Prístroj vie zobrazovať aj veľmi malé štruktúry v tele dostatočne detailne, čo pomáha omnoho rýchlejšej diagnostike pacientov. Navyše, dokáže preniknúť do hĺbky až 40 centimetrov v detailnej diagnostickej kvalite, čo doteraz ultrazvukové prístroje nedokázali," priblížil Kliment. Výhodou je aj možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky.



Ako jedna z prvých nemocníc na svete mala prístroj k dispozícii Železničná nemocnica Svet zdravia Košice. Testovali ho 16 týždňov na pôde rádiologického oddelenia pod vedením primára Reného Haka. "Kvalitu a presnosť zobrazovania sme porovnávali s ďalšími diagnostickými prístrojmi, ako sú počítačový tomograf a magnetická rezonancia. Ukázalo sa, že rozdiely medzi nimi sú už dnes minimálne, čo prináša množstvo výhod do rádiologickej praxe. Ako lekár oceňujem napríklad doteraz nevídanú schopnosť vysokopresného zobrazovania pri obéznych pacientoch," povedal primár.



Železničná nemocnica podpísala so spoločnosťou Siemens Healthineers memorandum o spolupráci v rámci ďalšieho vývoja a vylepšovania prístrojov v medicínskej diagnostike. "Pre našu nemocnicu je cťou byť jedným zo siedmich svetových pracovísk, ktoré sú zapojené do vývoja v danom odbore. Potvrdzuje to dlhodobú odbornú kvalitu a určite nám to pomôže napríklad aj pri prilákaní nových špecialistov do našich radov," konštatovala riaditeľka nemocnice Mária Grüllingová.