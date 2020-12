V levočskej nemocnici chýba 30 zamestnancov

Levoča 30. decembra (TASR) – V levočskej nemocnici chýba aktuálne 30 zamestnancov, z toho 25 je nakazených novým koronavírusom a piati sú v karanténe z epidemiologických dôvodov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že v nemocnici je momentálne hospitalizovaných 17 pacientov na COVID internom oddelení a traja pacienti sú na COVID OAIM.



„Čo sa týka hospitalizácií, trend je, bohužiaľ, stúpajúci, od začiatku COVID interného oddelenia bolo hospitalizovaných 147 pacientov, v októbri to boli šiesti, v novembri ich bolo 77 a v decembri 91. Vždy s miernou prevahou žien,“ uviedla Pavliková. O dostatočnosti alebo nedostatočnosti kapacít je podľa jej slov ťažké hovoriť, pretože situácia sa dynamicky mení, momentálne je na internom COVID oddelení hospitalizovaných 17 pacientov s pľúcnym ochorením, ale boli už aj dni, keď boli kapacity vyťažené maximálne. „Takisto na COVID OAIM je obložnosť v rozsahu 75 – 100 percent,“ doplnila hovorkyňa.



Pavliková pripomenula, že príkazom ministra zdravotníctva z 27. októbra bola levočská nemocnica zaradená ako subjekt hospodárskej mobilizácie s povinnosťou vyčleniť a reprofilizovať 38 lôžok z lôžkového fondu interného oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19 a v rámci tohto príkazu boli vyčlenené štyri lôžka OAIM v priestoroch bývalého oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti pre pacientov vyžadujúcich napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.



Nemocnica od dátumu zaradenia do plánu hospodárskej mobilizácie urobila niekoľko zásadných vecí. Ako ozrejmila hovorkyňa, išlo o zmenu logistiky pacienta, personálne posilnila obe COVID oddelenia hlavne sestrami, posilnila služby, znížila ošetrovacie jednotky na iných oddeleniach s cieľom uvoľnenia personálu pre COVID lôžka a zlepšila technické vybavenie interného oddelenia. Ministerstvo zdravotníctva tiež darovalo OAIM tri ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu. „Po celý čas vedenie aj všetci zdravotníci robia všetko preto, aby sa chod nemocnice podarilo udržať, a to tak pre pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 aj pre negatívnych pacientov na nový koronavírus,“ dodala Pavliková.