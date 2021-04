Stará Ľubovňa 6. apríla (TASR) – V Ľubovnianskej nemocnici počet pacientov s ochorením COVID-19 neklesá. Na covidových lôžkach je aktuálne hospitalizovaných 30 pacientov, z toho traja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Uviedol to pre TASR riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.



Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 za posledné obdobie v nemocnici mierne stúpol. „Pred dvomi týždňami sme sa pohybovali na hranici približne 25 hospitalizovaných pacientov, teraz 30,“ ozrejmil Bizovský.



Výpadok zamestnancov v súvislosti s novým koronavírusom podľa slov riaditeľa nie je veľký. Zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 je už vyše 73 percent zamestnancov nemocnice. „Momentálne máme pozitívnych do päť zamestnancov,“ doplnil.



Nemocnica má v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom zriadiť v Starej Ľubovni veľkokapacitné očkovacie centrum. Podľa Bizovského by malo začať fungovať na budúci týždeň v utorok (13. 4.). Ako dodal, týždenne by tam mali zaočkovať 1000 klientov proti ochoreniu COVID-19.