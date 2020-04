V Nemocnici Košice-Šaca potrebujú krv

Košice 9. apríla (TASR) – Aj napriek pozastaveným operačným výkonom vyzývajú zdravotníci z Nemocnice Košice–Šaca darcov krvi o pomoc. "Krv potrebujú onkologickí pacienti, ale aj pacienti s úrazmi a tehotné ženy po komplikovanom pôrode," informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel, ktorej členom je i nemocničné zariadenie v košickej Šaci.



"Momentálne evidujeme na hematologicko-transfuziologickom oddelení (HTO) našej nemocnice znížené zásoby takzvaných Rh negatívnych červených krviniek a máme, žiaľ, dosť pacientov práve týchto krvných skupín. Ide o krvné skupiny B Rh negatív, A Rh negatív a 0 Rh negatív," spresnila primárka HTO nemocnice Annamária Bratková s tým, že okrem pacientov s úrazmi a matiek s komplikovanými pôrodmi tvoria nezanedbateľnú časť prijímateľov krvi onkologickí pacienti. Tí podľa jej slov potrebujú krv často už pred operáciou, keďže majú "slabý krvný obraz", ale aj pri a po operácii. "Významnú skupinu tvoria onkologickí pacienti po onkologickej terapii a hemato-onkologickí pacienti, ktorí mávajú znížené krvinky, pretože ich kostná dreň nevie v dostatočnej miere vytvoriť," doplnila.



Ako uviedla Pavliková, odber krvi na HTO sa realizuje za sprísnených hygienických opatrení. Darcovia absolvujú triedenie, počas ktorého im je zmeraná teplota, odobratá epidemiologická anamnéza a klinické príznaky už pri vstupe do budovy, kde sa transfúziológia nachádza. "Následne darca vypisuje takzvaný check list zameraný na rizikové faktory, akými sú napríklad zdravotné ťažkosti spojené s ochorením na COVID-19 alebo kontakt s osobou, ktorá bola testovaná na ochorenie COVID-19," opísala ďalší priebeh kontroly zdravotnej spôsobilosti darcu. Doplnila, že odobraná krv, respektíve červené krvinky z nej sú na nasledujúcich 14 dní ponechané v karanténe. "Pokiaľ darca v priebehu tejto doby neoznámi HTO, že by napríklad ochorel, mal potvrdený pozitívny test na COVID-19 alebo bol v rizikovom kontakte s ochorením, môžu byť tieto červené krvinky použité na liečbu pre pacientov," vysvetlila postup, akým zdravotníci zabezpečujú, aby prijímatelia dostali neinfikovanú krv.



Darcovia môžu krv darovať na poliklinike vstupného areálu U. S. Steel Košice v pracovné dni okrem utorka v čase od 6.30 do 11.00 h.