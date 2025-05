V nemocnici v Banskej Bystrici otvorili novú magnetickú rezonanciu

Banská Bystrica 5. mája (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v pondelok slávnostne otvorili zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie. Jeho súčasťou je okrem vynovených priestorov i nový prístroj s moderným softvérovým vybavením, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku. Na tlačovom brífingu o tom informovala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.



„Ide o naozaj veľmi inovatívnu technológiu, ktorá je na Slovensku zastúpená trikrát, ale z hľadiska softvérového riešenia je toto najkomplexnejšie na Slovensku. K dispozícii bude pre všetkých pacientov, lôžkových aj ambulantných,“ skonštatovala Lapuníková s tým, že prístroj je už po skúškach a zaučení personálu k dispozícii lôžkovým i ambulantným pacientom.



V banskobystrickej nemocnici doposiaľ využívali staršiu, približne 20-ročnú magnetickú rezonanciu. Nový prístroj je založený na technológii 3T magnetu a disponuje modernými zobrazovacími technikami, ktoré majú priniesť väčšiu presnosť a rýchlosť vyšetrení.



„Sú tam použité aj princípy umelej inteligencie. Máme tam aj špeciálne prijímacie cievky, ktoré sa prispôsobujú tvaru pacienta, takže je to pohodlnejšie počas vyšetrení. Je aj menej hlučný, má väčší otvor, takže sa pacient cíti komfortnejšie,“ priblížila primárka oddelenia rádiológie Kateřina Novotná. Zariadenie je prispôsobené aj pre detského pacienta či možnosť celkovej anestézie, umožňuje takisto prehrávať audiovizuálne záznamy či počúvať hudbu počas vyšetrení.



Rooseveltova nemocnica zakúpila novú magnetickú rezonanciu za približne 3,7 milióna eur s DPH, projekt bol hradený z kapitálových výdavkov rezortu zdravotníctva. Pri odstránení starého a inštalácii nového zariadenia bolo potrebné aj otvorenie strechy budovy, kde sa systém nachádza. Nemocnica bola počas rekonštrukcie oddelenia bez magnetickej rezonancie tri mesiace, vyšetrenia lôžkových pacientov realizovala u externých poskytovateľov.



Nová magnetická rezonancia má v banskobystrickej nemocnici zefektívniť fungovanie pracoviska. Odborníci budú môcť vďaka moderným technológiám vyšetriť väčšie množstvo pacientov, pri niektorých vyšetreniach sa čas môže skrátiť až o polovicu. Nemocnica zároveň predlžuje prevádzkové hodiny pracoviska, a to od 7.30 do 19.30 h. Nový prístroj bude pacientom slúžiť aj po výstavbe novej nemocnice. „Túto technológiu sme už obstarávali s vedomím presunu zariadenia do nového objektu, kde následne rátame s tromi magnetickými rezonanciami,“ dodala riaditeľka nemocnice.