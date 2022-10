V nemocnici vo Veľkom Krtíši obmedzili návštevy pacientov

Veľký Krtíš 14. októbra (TASR) – Pre šírenie ochorenia COVID-19 obmedzili v nemocnici vo Veľkom Krtíši návštevné hodiny hospitalizovaných pacientov. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Pripomenula, že v súčasnosti sú tak návštevné hodiny v stredu a v nedeľu popoludní, počas dvoch hodín. "Uvidíme, aká bude pandemická situácia, budeme sa ďalej rozhodovať," zdôraznila s tým, že v zdravotníckom zariadení je deväť pacientov s ochorením COVID-19. "Vlani v tomto čase bolo v nemocnici šesť pacientov, takže je to mierny nárast," konštatovala. Doplnila, že v roku 2021 ku koncu mesiaca október mali hospitalizovaných 18 pacientov. "Z toho traja boli pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Dúfam, že sa to nezopakuje," podotkla.



Zvolenská nemocnica nemá zakázané návštevy pacientov. Uviedla to Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Podľa nej vo Zvolene je aktuálne hospitalizovaných 18 pacientov s novým koronavírusom. Ďalších 14 je v krupinskej nemocnici, ktorá patrí pod zvolenskú. "U zamestnancov nemocnice je situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 priaznivá, máme len štyroch pozitívnych," uzavrela.