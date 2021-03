V nemocniciach v Rožňave a R. Sobote je 80 pacientov s Covid-19

Rimavská Sobota/Rožňava 4. marca (TASR) – Dovedna 80 pacientov je aktuálne na COVID lôžkach v nemocniciach Svet zdravia Rožňava a Rimavská Sobota. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete Svet zdravia Jana Fedáková.



„V rožňavskej nemocnici je na COVID lôžkach k dnešnému dňu hospitalizovaných 43 pacientov, z toho traja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie (UPV) a 31 kyslíkovú liečbu. Kapacita COVID pracoviska je 55 lôžok, intenzivistické lôžka s UPV sú však plne obsadené,“ konkretizovala komunikačná špecialistka s tým, že počas februára bolo hospitalizovaných na COVID lôžkach tohto zariadenia priemerne 45 pacientov denne.



Čo sa týka rimavskosobotskej nemocnice, podľa Fedákovej je v nej aktuálne hospitalizovaných 37 pacientov. „Z toho zdravotný stav šiestich si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a 28 pacientov potrebuje kyslíkovú liečbu. Kapacita COVID pracoviska je 45 lôžok, intenzivistické lôžka s UPV sú však aj tu plne obsadené,“ konštatovala komunikačná špecialistka. Doplnila, že počas februára bolo hospitalizovaných na COVID lôžkach tejto nemocnice priemerne 37 pacientov denne.



V obidvoch zdravotníckych zariadeniach pokračuje aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako Fedáková priblížila, v Rožňave do 3. marca zaočkovali vakcínou Corminaty od Pfizer/BioNTech celkovo 7849 ľudí, z toho aj druhú dávku dostalo 3216 osôb. Vakcínou AstraZeneca bolo do uvedeného dňa v nemocnici zaočkovaných 850 ľudí.



„V rimavskosobotskej nemocnici bolo vakcínou AstraZeneca do 3. marca zaočkovaných dokopy 1064 ľudí. Vakcínou Corminaty od Pfizer/BioNTech zdravotníci zaočkovali dohromady 3929 ľudí, z toho druhú dávku dostalo 1694 osôb,“ zakončila Fedáková.