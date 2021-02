V Nitrianskom kraji sa má na COVID-19 testovať v ambulanciách

Nitra 8. februára (TASR) – Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) majú testovanie na COVID-19 zabezpečovať ambulantní lekári. Pokyn vydal lekár NSK Ľubomír Ševčík, podľa ktorého sú ambulancie zo zákona povinné testovanie vykonávať.



So žiadosťou o pomoc sa na samosprávny kraj ešte minulý týždeň obrátili starostovia z obcí Nitrianskeho okresu. Tí od NSK žiadali, aby sa aktívnejšie zapojil do zriaďovania mobilných odberových miest. „My sme navrhli, že máme cez 490 poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti primárneho kontaktu a zdravotnou starostlivosťou je aj testovanie. NSK dostal 100.000 antigénových testov, ktoré môže podľa požiadaviek týmto poskytovateľom zdarma distribuovať, pričom testovanie je preplácané zdravotnou starostlivosťou. My sme preverovali situáciu a zistili sme, že ambulancie môžu v rámci svojich ordinačných hodín vyčleniť čas, kedy budú testovať svojich zmluvných pacientov. Ambulancií v kraji máme vyše 490, čo znamená, že testovanie pre celý NSK bude zabezpečené,“ uviedol Ševčík.



Podľa jeho slov je testovanie pre ambulancie povinné. „Tu nie je výnimka. Testovanie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je to určené štátom, usmernením hlavného hygienika. Nie je únosné, aby sa testovalo iba cez víkend, takto sa môže testovať päťkrát do týždňa, lekár si to môže rozvrhnúť a určiť si v rámci ordinačných hodín, kedy bude testovať. Samosprávy prisľúbili, že dajú administrátorov aj priestory, nemusí sa to robiť iba v ambulanciách. Je to výnimočná situácia a musíme hľadať riešenia, ako by sme prispeli k pretestovaniu obyvateľov, ktorí to potrebujú do zamestnania i do škôl,“ skonštatoval Ševčík.



Niektorí krajskí poslanci považujú pokyn krajského lekára za nerealizovateľný. Viacerí pri tom skonštatovali, že kraj iba presunul zodpovednosť na ambulantných lekárov, ktorí sú už aj tak v súčasnosti značne preťažení a mnohí sú počas pandémie rizikovou skupinou, pretože sú už v dôchodkovom veku. Podľa poslanca Daniela Balka, ktorý je zároveň aj nitrianskym viceprimátorom, ambulancie obvodných lekárov často nie sú schopné dodržať všetky epidemiologické opatrenia. „Aj mesto Nitra, keď zriaďovalo odberné miesta na testovanie, muselo spĺňať prísne hygienické požiadavky. Aby sa tam ľudia nestretávali, aby bol vyriešený vstup aj výstup ľudí... Keď si pozrieme, v akých priestoroch často ordinujú obvodní lekári, tak sa obávam, že u veľmi malého percenta z nich, by mohli ich priestory prejsť schválením,“ uviedol.



Podľa jeho slov presunutím zodpovednosti na ambulancie nevyčerpal kraj všetky možnosti, ktoré má pri zabezpečovaní testovania. NSK by podľa Balka mal v regióne vystupovať ako silný partner, ktorý dokáže svojim obyvateľom pomôcť. „Vidíme, že iné kraje to dokážu a pomáhajú pri zriaďovaní odberných miest. Obce často nemajú ani finančné možnosti na uhrádzanie všetkých nákladov na testovanie, pretože peniaze sa im od štátu hneď nevracajú. Predsa len, NSK má iné finančné a rozpočtové možnosti a zniesol by aj polročné obdobie, kým sa mu peniaze vrátia. Ale pre menšie obce to môže byť finančne likvidačné,“ zdôraznil Balko.



Proti miešaniu potenciálnych pacientov s ochorením COVID-19 s ľuďmi s inými diagnózami v čakárňach ambulantných lekárov boli aj ďalší členovia krajského zastupiteľstva. Poslanec Iván Farkas je naopak presvedčený, že testovanie v ambulanciách je v súčasnosti najrozumnejším riešením. „Máme ambulantných lekárov, ktorí by si mali vyhradiť istý čas na takéto veci. Ľudia poznajú svojich obvodných lekárov, takže ak budú mať potrebu, môžu si testovanie zabezpečiť u nich,“ doplnil predseda NSK Milan Belica.