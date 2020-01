V Národnom ústave detských chorôb narástol počet respiračných ochorení

Bratislava 29. januára (TASR) – V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) narástol počet respiračných ochorení o 30 percent v porovnaní s celoročným priemerom. Pre TASR to uviedla Zuzana Čižmáriková z NÚDCH.



"Keďže sa počet respiračných ochorení zvyšuje, spolu s ním rastie aj počet otázok zo strany rodičov, ktorí sa pýtajú, ako sa chrániť a či medializovaný koronavírus je pre ich deti hrozba," komentovala. Národný ústav sa preto rozhodol reagovať krátkym videom na sociálnej sieti. V ňom odborník - imunológ Peter Čižnár vysvetľuje základné otázky k téme.



Podľa informácií NÚDCH s akútnymi respiračnými ochoreniami najčastejšie prichádzajú najmenšie deti a deti v predškolskom veku. Najčastejšími príznakmi sú kašeľ a horúčka. Viacero detí ústav hospitalizuje.



Špecialista radí v tomto období minimalizovať pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľa ľudí. Samozrejmosťou by malo byť časté umývanie rúk aj vetranie miestností, či vyhýbanie sa priestorom, kde je veľká koncentrácia ľudí, v ktorých je šanca, že niekto z nich je akútne chorý.



"Najčastejšími prejavmi sú nádcha, kašeľ a teplota. Pokiaľ je dieťa schopné prijímať tekutiny, nejakú ľahko stráviteľnú stravu, tak v pokojovom režime môže dostať proti teplote nejaké lieky," komentoval Čižnár s dôvetkom, že takto možno chrípku zvládnuť aj v domácom prostredí.



"Keď sa pridávajú komplikácie, u malých detí napríklad odmietanie príjmu potravy, zvracanie, tak tam treba stav konzultovať s lekárom," komentoval. NÚDCH podľa jeho slov testuje rôzne typy vírusov. "Momentálne nemáme vedomosť, že by sme boli bezprostredne ohrození agresívnym typom koronavírusu," povedal s dôvetkom, že koronavírusy sa občas vyskytujú v populácii. Riešia ich však ako bežnú chrípku. Myslí si však, že v súčasnosti nie je hrozba takéhoto ochorenia.