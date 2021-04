V očkovacích centrách Prešovského kraja dostalo vakcínu vyše 5000 ľudí

Prešov 19. apríla (TASR) - V štyroch veľkokapacitných očkovacích centrách Prešovského samosprávneho kraja (PSK) podali počas uplynulého týždňa vakcínu proti ochoreniu COVID-19 ďalším 5402 záujemcom. Na nasledujúce dni má kraj pripravených ďalších 5029 očkovacích dávok, plánuje tiež spustiť výjazdovú očkovaciu službu. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová.



Ako uviedla, v očkovacích centrách PSK dostali počas uplynulého týždňa vakcínu AstraZeneca zaregistrovaní záujemcovia vo veku od 40 do 59 rokov. Medzi zaočkovanými bolo aj 393 ľudí, ktorých pre vážne zdravotné diagnózy prihlásili do krajského registračného systému ich ošetrujúci lekári. "V centre v Starej Ľubovni, ktoré kraj otvoril 13. apríla, počas troch pracovných dní od utorka do štvrtka dostalo vakcínu 827 záujemcov. Ďalších 4575 ľudí bolo zaočkovaných počas soboty 17. apríla, z toho v Prešove to bolo 2438, v Humennom 1103 a v Poprade 1034," priblížila Jeleňová s tým, že PSK tak dosiaľ zaočkoval proti ochoreniu COVID-19 celkovo 39.529 obyvateľov kraja.



Podľa jej ďalších slov bude očkovanie v réžii kraja pokračovať v utorok a stredu (20. a 21. 4.) v Starej Ľubovni, pre ktorú alokovali 700 vakcín. Ďalšie zo spolu 5029 vakcín, ktoré má kraj aktuálne k dispozícii, použijú počas soboty 24. apríla v očkovacích centrách v Prešove, Humennom a Poprade.



Kraj sa má zároveň pripravovať na spustenie výjazdovej očkovacej služby. "Prioritne táto služba bude smerovaná k imobilným obyvateľom s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorom vo veku nad 60 rokov, ktorí majú sťažený prístup alebo problémy s dopravou do najbližších očkovacích centier," uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, kraj momentálne intenzívne komunikuje najmä so starostami obcí a zisťuje záujem o túto službu.