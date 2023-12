V okrese Zvolen v uplynulom týždni respiračné ochorenia mierne klesli

Zvolen 14. decembra (TASR) - V okrese Zvolen sa v uplynulom týždni od 4. decembra znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o takmer tri percentá. Ochorenia hlásilo 31 percent lekárov pre deti a dorast, 58 percent pre dospelých. TASR to potvrdila vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene Jana Sitášová.



Ako ďalej uviedla, celkovo lekári hlásili 739 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 49. kalendárnom týždni tohto roka 74. "Je to desať percent z počtu všetkých ARO," objasnila.



Podľa jej slov najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do päť rokov. "Priebeh ochorení nebol komplikovaný," spresnila. Vyučovanie pre chorobu podľa RÚVZ neprerušili. "V 49. kalendárnom týždni evidujeme vo Zvolenskom okrese desať prípadov ochorenia COVID-19," zdôraznila.



Sitášová dodala, že v okrese Detva sa v týždni od 4. decembra zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o 55 percent. Ochorenia hlásilo 25 percent lekárov pre deti a dorast, 31 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 204 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 49. kalendárnom týždni tohto roka 12.



Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov. "Priebeh ochorení nebol komplikovaný," reagovala. Vyučovanie pre chorobu podľa RÚVZ neprerušili. "V 49. kalendárnom týždni evidujeme v Detvianskom okrese dva prípady ochorenia COVID-19," ukončila.