V Poliklinike Bezručova pribudne diagnostické centrum i operačné sály

Bratislava 12. januára (TASR) - Poliklinika Bezručova plánuje v tomto roku rozšíriť svoje služby o diagnostické centrum a nové operačné sály na jednodňovú chirurgiu. Chce tiež vybudovať v historickej budove bezbariérový prístup. Pacienti by sa tak mali do budovy dostať jednoduchšie a nájsť by tam mali aj dôležité zobrazovacie služby. TASR o tom informoval medicínsky riaditeľ polikliniky Tibor Hlavatý. Projekty v predpokladanej výške troch miliónov eur by podľa neho mohli byť dokončené v decembri.



"Diagnostické centrum by tak doplnilo veľmi potrebné zobrazovacie služby pre našich pacientov, ako je röntgenová diagnostika, mamografie a ďalšie zobrazovacie metódy. Pacienti tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné zdravotné služby v najvyššom štandarde," priblížil Hlavatý.



V centre jednodňovej chirurgie sa majú vykonávať napríklad operácie chodidiel, kolien, nekomplikované implantácie endoprotéz bedrového kĺbu, urologické operácie, diagnostické aj terapeutické cystoskopie, gynekologické výkony či operácie hemoroidov. Tiež pokročilé diagnostické a terapeutické endoskopické výkony na žlčovom trakte a pankrease či široké spektrum otorinolaryngologických výkonov. "Jedna z operačných sál bude vhodná na supersterilné výkony, napríklad ortopedické zákroky. Druhá operačná sála bude v bežnom štandarde," ozrejmil medicínsky riaditeľ polikliniky.



Diagnostické centrum bude poskytovať vyšetrenia, ako röntgen hrudníka, brucha, malej panvy, kostí, kĺbov a pohybového aparátu, tiež sono brucha, malej panvy, ciev či prsníkov. Jeho súčasťou bude aj moderný MR prístroj a mamografia so skríningovým pracoviskom pre prevenciu a včasnú diagnostiku rakoviny prsníka.