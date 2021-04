V popradskej nemocnici sa počet pozitívnych pacientov znižuje

Poprad 29. apríla (TASR) – Počet pacientov s ochorením COVID-19 sa v popradskej nemocnici stále znižuje. Aktuálne je hospitalizovaných na oddelení so špeciálnym režimom 18 pozitívnych pacientov, pričom celková kapacita je 50 lôžok. Na covid oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú obsadené štyri lôžka z celkového počtu osem. Uviedla to pre TASR hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.



„V najhorších dňoch roku 2021 sa počty hospitalizovaných na oddelení so špeciálnym režimom vyšplhali až na 46, no momentálne sa už týždeň pohybujú okolo dvadsiatky, do 25 až 26,“ ozrejmila Galajda. Podľa jej slov k štvrtku majú na tomto oddelení 18 pozitívnych pacientov a už druhý deň sa tak nachádzajú pod číslom 20.



Ako ďalej priblížila hovorkyňa, nemocnica aktuálne eviduje desať zamestnancov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 a piati ďalší sú v karanténe.



Popradská nemocnica zatiaľ nevie, kedy opäť rozbehne plánovanú operatívu. „Tá úzko súvisí s anestéziologickým personálom, ktorý je zatiaľ vyťažený v rámci covidových, ale aj postcovidových pacientov a tiež v rámci neodkladnej operatívy. Tento personál je dlhodobo vyťažený na maximum, preto nie je jednoduché povedať presný dátum,“ dodala Galajda.