V popradskom internáte je ubytovaných 167 repatriantov

Prešov 9. apríla (TASR) – Školský internát na Karpatskej ulici v Poprade dnes prichýlil 167 repatriantov, ktorí na Slovensko pricestovali z Rakúska, Ukrajiny, Škótska, Nemecka a Maďarska a prešli v posledných hodinách cez otvorené hraničné priechody.



Do karanténneho zariadenia sa presunuli za asistencie policajných zložiek. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová s tým, že repatrianti absolvujú povinnú 14-dňovú karanténu alebo tam zotrvajú až do vykonania testovania na nový koronavírus a jeho vyhodnotenia.



Podľa Jeleňovej PSK vyčlenil na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR pre karanténne ubytovanie repatriantov vracajúcich sa na Slovensko zo zahraničia štyri svoje stredoškolské internáty v Poprade, Bardejove, Vranove nad Topľou a vo Svidníku, kde má pre navrátilcov k dispozícii 570 lôžok. Z tých má školský internát v Poprade kapacitu 250 lôžok .



„Ubytovanie a registrácia navrátilcov prebiehali pokojne a za maximálnej spolupráce vedenia zariadenia a jeho zamestnancov a ostatných zainteresovaných zložiek, akými boli dobrovoľnícke tímy, Asociácia samaritánov SR a jednotky dobrovoľných hasičských zborov z Popradu a okolia,“ dodala Jeleňová.



Vo štvrtok sa podľa nej očakáva príchod prvých repatriantov aj do karanténneho ubytovacieho zariadenia, ktoré prešovská župa zriadila pri Hotelovej akadémii na Ulici Pod Vinbargom v Bardejove, s kapacitnými možnosťami 150 lôžok.