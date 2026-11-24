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V Rooseveltovej nemocnici uskutočnili už 509 transplantácií pečene
Prvá transplantácia pečene na Slovensku bola vykonaná v Rooseveltovej nemocnici v roku 1997, nenadviazal na ňu však kontinuálny transplantačný program.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici uskutočnili od roku 2008 už 509 transplantácií pečene. Významný míľnik, ktorým bola 500. operácia, pokorili zdravotníci koncom októbra, keď pečeň transplantovali 43-ročnému pacientovi z Popradu. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informovali zdravotníci z banskobystrickej nemocnice.
Prvá transplantácia pečene na Slovensku bola vykonaná v Rooseveltovej nemocnici v roku 1997, nenadviazal na ňu však kontinuálny transplantačný program. Ten v Banskej Bystrici odštartoval až v roku 2008. Odvtedy tu zdravotníci ako v jedinom centre na Slovensku transplantovali pečeň 509-krát, z toho 316 mužom a 193 ženám. Dvaja z pacientov dostali novú pečeň trikrát, 33 pacientov dvakrát.
Podľa námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Milana Urbániho je transplantačný program pečene dôkazom vysokej kvality banskobystrickej nemocnice. „Je to absolútne komplexná starostlivosť, multidisciplinárna, jednotlivých odborníkov v chirurgii, anestéziológii, internej medicíne a ďalších, ktorí pracujú na tomto programe,“ skonštatoval Urbáni.
Program transplantácie pečene v Banskej Bystrici funguje 24 hodín sedem dní v týždni, operácie sa pre náročnú prípravu často realizujú v noci alebo počas víkendov. „Celkovo sa na programe zúčastňuje 80 zdravotníckych pracovníkov. Denne máme na príslužbe 18 zdravotníkov,“ priblížil prednosta Kliniky transplantačnej chirurgie SZU Július Janek s tým, že ročne vykonajú približne 35 až 40 transplantácií. Ako dodal, míľnik v podobe 500. operácie znamená najmä potvrdenie získania množstva skúseností. „Máme know-how, to sa nedá vybudovať na jednej transplantácii. Potrebujete mať veľký súbor pacientov, stále opakovať tú problematiku a jedine tak sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky,“ uviedol Janek.
Pacientom, ktorý v Banskej Bystrici podstúpil historickú 500. transplantáciu pečene, bol 43-ročný Michal z Popradu. Novú pečeň potreboval pre primárnu sklerotizujúcu cholangitídu, chronické ochorenie žlčových ciest, a súčasne diagnostikovaný cholangiokarcinóm, teda zhubný nádor žlčových ciest. Najväčší počet pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu, však prichádza s diagnózou cirhóza pečene.
„Slovensko je krajina s najvyššou mortalitou na cirhózu pečene vo svete. Dominantne sú to teda pacienti, ktorí majú terminálne pečeňové zlyhávanie. Potom sú to primárne nádory pečene, ktoré je možné transplantovať,“ priblížila primárka II. internej kliniky SZU Rooseveltovej nemocnice Svetlana Adamcová Selčanová s tým, že v súčasnosti pribúdajú aj pacienti s nealkoholovou tukovou chorobou pečene.
Pacienti na novú pečeň čakajú v priemere 16 týždňov, päťročné prežívanie pacientov po operácii sa pohybuje na úrovni 85 percent. Transplantácie pečene sú na Slovensku realizované od pacientov po mozgovej smrti. Vo výnimočných prípadoch dochádza po operácii ku komplikáciám, pre ktoré je potrebné vykonať retransplantáciu.
„Niektorí pacienti po transplantácii majú takzvanú primárnu afunkciu štepu. To znamená, že pečeň nezačne fungovať optimálne alebo nezačne fungovať vôbec. Vtedy musíme takéhoto pacienta vyhlásiť za takzvaného urgentného príjemcu,“ vysvetlil Janek s tým, že ide o jednotky percent prípadov.
Prvá transplantácia pečene na Slovensku bola vykonaná v Rooseveltovej nemocnici v roku 1997, nenadviazal na ňu však kontinuálny transplantačný program. Ten v Banskej Bystrici odštartoval až v roku 2008. Odvtedy tu zdravotníci ako v jedinom centre na Slovensku transplantovali pečeň 509-krát, z toho 316 mužom a 193 ženám. Dvaja z pacientov dostali novú pečeň trikrát, 33 pacientov dvakrát.
Podľa námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Milana Urbániho je transplantačný program pečene dôkazom vysokej kvality banskobystrickej nemocnice. „Je to absolútne komplexná starostlivosť, multidisciplinárna, jednotlivých odborníkov v chirurgii, anestéziológii, internej medicíne a ďalších, ktorí pracujú na tomto programe,“ skonštatoval Urbáni.
Program transplantácie pečene v Banskej Bystrici funguje 24 hodín sedem dní v týždni, operácie sa pre náročnú prípravu často realizujú v noci alebo počas víkendov. „Celkovo sa na programe zúčastňuje 80 zdravotníckych pracovníkov. Denne máme na príslužbe 18 zdravotníkov,“ priblížil prednosta Kliniky transplantačnej chirurgie SZU Július Janek s tým, že ročne vykonajú približne 35 až 40 transplantácií. Ako dodal, míľnik v podobe 500. operácie znamená najmä potvrdenie získania množstva skúseností. „Máme know-how, to sa nedá vybudovať na jednej transplantácii. Potrebujete mať veľký súbor pacientov, stále opakovať tú problematiku a jedine tak sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky,“ uviedol Janek.
Pacientom, ktorý v Banskej Bystrici podstúpil historickú 500. transplantáciu pečene, bol 43-ročný Michal z Popradu. Novú pečeň potreboval pre primárnu sklerotizujúcu cholangitídu, chronické ochorenie žlčových ciest, a súčasne diagnostikovaný cholangiokarcinóm, teda zhubný nádor žlčových ciest. Najväčší počet pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu, však prichádza s diagnózou cirhóza pečene.
„Slovensko je krajina s najvyššou mortalitou na cirhózu pečene vo svete. Dominantne sú to teda pacienti, ktorí majú terminálne pečeňové zlyhávanie. Potom sú to primárne nádory pečene, ktoré je možné transplantovať,“ priblížila primárka II. internej kliniky SZU Rooseveltovej nemocnice Svetlana Adamcová Selčanová s tým, že v súčasnosti pribúdajú aj pacienti s nealkoholovou tukovou chorobou pečene.
Pacienti na novú pečeň čakajú v priemere 16 týždňov, päťročné prežívanie pacientov po operácii sa pohybuje na úrovni 85 percent. Transplantácie pečene sú na Slovensku realizované od pacientov po mozgovej smrti. Vo výnimočných prípadoch dochádza po operácii ku komplikáciám, pre ktoré je potrebné vykonať retransplantáciu.
„Niektorí pacienti po transplantácii majú takzvanú primárnu afunkciu štepu. To znamená, že pečeň nezačne fungovať optimálne alebo nezačne fungovať vôbec. Vtedy musíme takéhoto pacienta vyhlásiť za takzvaného urgentného príjemcu,“ vysvetlil Janek s tým, že ide o jednotky percent prípadov.